Otty Patiño dice que no sabe si ELN recluta a menores de edad: “forzosamente, la verdad no sé” El jefe negociador del gobierno de Gustavo Petro con el ELN dijo que no tiene información para determinar si esa guerrilla obliga a menores a entrar a sus filas.

Imagen de referencia de la mesa de negociación entre el Gobierno Petro y el ELN. Al frente se ven a Otty Patiño y Pablo Beltrán, jefe negociador de esa guerrilla, apretándose la mano. FOTO: CORTESÍA