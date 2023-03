Otty Patiño pedirá que no se suspendan negociaciones con el ELN, pero exigirá cese al fuego El jefe negociador del Gobierno dijo que no es viable seguir dialogando sin que haya un cese “al menos parcial o temporal”. Le pedirá a Petro que no se suspendan las negociaciones.

La mesa de diálogos concluyó su segundo ciclo en México. Se espera que el tercero sea en Cuba. FOTO: AFP