Pacto Histórico crece y Centro Democrático revive: así se reconfigura el Senado

Dos fuerzas políticas antagónicas e ideológicamente opuestas mandarán la parada en el próximo Congreso. Se trata del Pacto Histórico y el Centro Democrático, que ayer se posicionaron como las fuerzas con mayor poder electoral e influencia en el Senado. Los resultados obtenidos ayer por ambas colectividades corroboran que –bajo la batuta del petrismo y uribismo como las bancadas mayoritarias en la cámara alta– la pugnacidad, la división y la polarización persistirán en el Parlamento que asumirá a partir del próximo 20 de julio. Con el 98,41 % de las mesas informadas hasta el cierre de esta edición, el Pacto se consolidó como la fuerza política más votada del país: en total, sumó 4’378.891 (1,5 millones más frente a 2022), lo que se podría traducir en al menos 25 curules. Es decir, cinco más que las obtenidas en 2022. Lo anterior implica que al menos uno de cada cuatro senadores entre 2026 y 2030 será petrista. Por tratarse de una lista cerrada, en la que los ciudadanos votaron por el partido y no por un candidato particular, el orden en que se conformó ese listado define quiénes ocuparán los escaños.

En ese sentido, sobresalen la exministra Carolina Corcho; el senador Pedro Flórez –cercano al clan del megacontratista Euclides Torres–; Carmen Patricia Caicedo –hermana del exgobernador de Magdalena, Carlos Caicedo–; el senador Wilson Arias, o Laura Cristina Humada, ficha del exalcalde Daniel Quintero y esposa del controvertido alcalde de Barrancabermeja, Jonathan Stivel Vásquez Gómez. En el listado aparecen además el ‘youtuber’ y contratista Walter Alfonso Rodríguez, conocido como ‘Wally’; Aida Avella; Esmeralda Hernández; la periodista indígena Sandra Chindoy; el hoy representante Alejandro Ocampo; el senador Alex Flórez –otro de los aliados de Daniel Quintero–; el representante Agmeth Escaf; la senadora Isabel Zuleta; el controvertido representante David Racero, e incluso entraría la periodista y exactriz de cine para adultos, Alejandra Omaña. Por otro lado, el Centro Democrático se hizo a 3’003.393 votos (1 millón más respecto a 2022), lo que les garantizaría al menos 17 curules, cuatro más que las obtenidas hace cuatro años. Al tratarse de una lista cerrada, quienes ocuparían los escaños serían el representante Andrés Forero; el dirigente Rafael Nieto Loaiza; Claudia Margarita Zuleta –excandidata a la Gobernación del Cesar e hija del reconocido cantante vallenato y compositor Poncho Zuleta–, y los representantes Hernán Darío Cadavid o Christian Munir Garcés. Lea aquí: “En Colombia hoy triunfó la democracia”: registrador Penagos entrega balance sobre la jornada electoral y denunció intento de ciberataques A ellos se suman la abogada María Clara Posada; los senadores Honorio Henríquez, Josué Alirio Barrera, Esteban Quintero y Enrique Cabrales. Cierran los actuales representantes Óscar Leonardo Villamizar, Juan Fernando Espinal y la hoy senadora María Angélica Guerra, sobrina de la exsenadora María del Rosario Guerra, quien asumió la curul del fallecido senador Miguel Uribe Turbay. Pese al resultado del partido –que además se anotó un triunfo en la consulta presidencial en la que se impuso Paloma Valencia–, no deja de llamar la atención que el quemado en el partido fue el expresidente Álvaro Uribe Vélez, el mandamás de la colectividad y quien ocupaba el puesto 25. En ese pabellón se cuentan además el senador José Vicente Carreño y Marelen Castillo.

Los que inclinarán la balanza

Ante el escenario de división entre petrismo y uribismo –fuerzas electorales que también suenan como favoritas de cara a las elecciones presidenciales–, es un hecho que el próximo presidente deberá apostar por conformar una coalición robusta que redunde en gobernabilidad. Allí serán decisivos partidos tradicionales o nuevas fuerzas que inclinarán la balanza.

Al final, varios partidos, aunque lograron altas votaciones, no les dio el umbral del 3 % para poder hacerse a curules. Allí se cuentan el Frente Amplio Unitario del exsenador Roy Barreras; Creemos, el partido del alcalde de Medellín Federico Gutiérrez; Fuerza Ciudadana, que iba en coalición con Comunes, el partido nacido del Acuerdo de Paz con las extintas Farc; la lista de Juan Daniel Oviedo, y la de Ingrid Betancourt a través de Oxígeno.

En esa línea, sobresale el Partido Liberal, la tercera fuerza más votada con 2’250.937 votos, lo que equivaldría a 13 curules (una menos frente a 2022). Allí el congresista más votado fue el actual senador Lidio García, su cabeza de lista (173.269), seguido de Yessid Pulgar Daza, hermano del condenado exsenador Eduardo Pulgar, y María Eugenia Lopera (124.601), la actual representante paisa, conocida por respaldar al Gobierno Petro y considerada cercana al grupo político del controvertido exsenador Julián Bedoya. Otro de los favorecidos por la votación es el exdiputado del Atlántico Camilo Torres Villalba, nada menos que hijo de Camilo Torres –hermano de Euclides Torres y exalcalde del municipio de Puerto Colombia–, y de Martha Villalba, también exalcaldesa de esa población y fórmula en la Cámara de Representantes del entonces senador Armando Benedetti. Además, Alix Yirley Vargas, la actual pareja del alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo. Sin embargo, en el pabellón de los quemados liberales se cuentan María Paz Gaviria (hija del director del Partido, el expresidente César Gaviria); el representante Juan Carlos Losada; el exsenador Richard Aguilar (heredero del poderoso Clan Aguilar de Santander y quien enfrenta un juicio por supuestas irregularidades en contratación); el senador Alejandro Carlos Chacón y el excongresista Horacio José Serpa, hijo del fallecido cacique liberal Horacio Serpa. Siga leyendo: Paloma Valencia es la ganadora y arrasó en la Gran Consulta por Colombia Por otro lado, aparece la Alianza por Colombia, conformada, entre otras por el partido Verde y En Marcha, que sumaría 11 curules (dos menos frente a 2022) con 1’885.925 votos. Allí sobresale la votación del senador Jota Pe Hernández (158.761); Luis Carlos Rua (120.288) –quien se hizo célebre al denunciar ‘elefantes blancos’–; la senadora animalista Andrea Padilla, y John Edickson Amaya, hermano y ficha del actual gobernador de Boyacá, Carlos Amaya. A ellos se suma Ariel Ávila, Gustavo Moreno o el representante Duvalier Sánchez. No obstante, acá los quemados son mayúsculos: además de la cabeza de lista, el exalcalde Luis Eduardo Garzón, aparecen la representante Katherine Miranda; la senadora Angélica Lozano; los senadores Inti Asprilla, Jairo Castellanos o Fabián Díaz; Olga Lucía Velásquez (pareja de uno de los aliados de Petro: Ovidio Claros, cabeza de la Cámara de Comercio de Bogotá) y la paisa Berenice Bedoya, una de las implicadas en el caso de Gestión del Riesgo (UNGRD), así como el senador petrista León Fredy Muñoz. Además, aparece el Partido Conservador, otro de las colectividades con más de 10 curules. En total, tras hacerse a 1.848.154, consiguió 11 escaños: cuatro menos frente a 2022. Sin embargo, hay sorpresas. La actual senadora Nadya Blel, del clan Blel de Bolívar, logró ser la senadora más votada del país con 176.812 votos. Gracias a ello, lograron hacerse a un escaño el representante Wadith Manzur, otro de los implicados en el caso UNGRD; el congresista paisa Daniel Restrepo Carmona, considerado el heredero de la curul que deja el itagüiseño Carlos Andrés Trujillo, y el exsenador y cabeza de lista, David Barguil.

Con todo, entre los que no les alcanzó figura el paisa Germán Blanco, el representante Juan Carlos Wills, el expresidente del Senado Juan Diego Gómez, la senadora Soledad Tamayo y el también senador Óscar Mauricio Giraldo. A ellos se suma el ‘youtuber’ Edwin Javier Brito, conocido en redes como ‘Pechy Player’. Inclusive, en el ramillete de partidos con una bancada destacada podría sumarse La U que, aunque perdió una curul, se hizo a nueve escaños gracias a 1.548.863 votos. Acá la más votada fue la senadora Norma Hurtado, cercana a la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro. Le siguen Juan Carlos Garcés, el representante Wilmer Carrillo y el senador Alfredo Deluque. También se suma John Moises Besaile (hermano mayor del condenado exsenador Musa Besaile), Antonio José Correa (considerado cercano al petrismo) y José Alfredo Gnecco. El bacatazo en la lista fue el senador paisa Juan Felipe Lemos, la cabeza de lista, a quien no le alcanzó para hacerse a una curul. Al pabellón se suman los actuales senadores Julio Elías Chagüi Flórez (implicado en el caso UNGRD), Julio Alberto Elías Vidal y José David Name. Además, el denominado ‘Cantante del Gol’, Javier Fernández Franco.

Minoritarios, decisivos

La coalición que conformó Cambio Radical con partidos como Colombia Justa & Libres no rindió frutos. El partido opositor perdió cinco curules y solo consiguió hacerse a seis escaños (que se traducen en 1’238.255 votos), en cabeza de Edgardo Miguel Espitia, José Nicolás Gómez o Didier Lobo.

Acá los quemados fueron Lorena Ríos, César Lorduy (cercano a la Casa Char), el senador José Luis Pérez Oyuela o la cabeza de lista, Carlos Fernando Motoa, así como la célebre representante Lina Garrido. Por otro lado, la coalición Ahora Colombia (de MIRA, Nuevo Liberalismo y Dignidad & Compromiso) solo pudo poner cuatro congresistas: los cristianos Manuel Antonio Virguez, Ana Paola Agudelo y Carlos Guevara, todos de MIRA. A ellos se sumó Jennifer Pedraza, que logró dar el salto al Senado. Sin embargo, se quemaron el exsenador Jorge Robledo y la cabeza de lista, Juan Sebastián Gómez. La sorpresa la dio Salvación Nacional, movimiento que avaló al candidato presidencial Abelardo de La Espriella, quien metió tres senadores: Enrique Gómez, la activista cristiana Sara Castellanos y Germán Andrés Rodríguez.

Sin umbral

