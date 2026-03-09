¿Quién es el “Elefante Blanco” que llegó al Senado? Esta es su historia

“El Elefante Blanco” irrumpió en redes sociales como un personaje anónimo. Bajo un disfraz de elefante denunciaba obras públicas inconclusas en distintas regiones del país, sin revelar quién estaba detrás del personaje. Pero el misterio terminó.
El personaje reveló su identidad: Luis Carlos Rúa Sánchez, un ingeniero de 33 años que terminó convirtiéndose en una de las sorpresas políticas de las elecciones al Senado.
Su candidatura no pasó desapercibida. Sin maquinaria política tradicional, haciendo campaña en los peajes y repartiendo volantes, logró cerca de 120.000 votos, lo que lo convirtió en la segunda votación más alta del partido Alianza Verde, solo detrás de Jonathan Ferney Pulido Hernández. En el proceso incluso superó a figuras conocidas del partido como Ariel Ávila y Andrea Padilla.