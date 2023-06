Hace pocos días en rueda de prensa, el padre de los cuatro niños rescatados en la selva del Guaviare denunció que “ el frente Carolina Ramírez (disidencias de las Farc) me está buscando para matarme, tengo amenazas porque para ellos soy un objetivo ”.

“Yo sé que esas personas descaradas primero que todo pueden comenzar a presionarme con mis hijos y eso nunca lo voy a permitir”, denunció Ranoque.

“Ellos tienen interés económico y mientras uno no se acoja a lo que ellos digan, uno es un enemigo para ellos. Que me van a buscar directamente aquí, que me van a mandar a una persona directamente aquí”, aseguró.

Pero, las disidencias niegan estar amenazando al hombre y aseguran tener buena relación con las comunidades indígenas.

Mediante un comunicado, el frente Carolina Ramírez, del Bloque Suroriental del Estado Mayor Central (EMC), aseguró que: “no es cierto, y desconocemos las razones de las declaraciones del señor padre de los menores cuando afirma ante los medios de comunicación que los niños y su señora esposa venían huyendo de la región de Puerto Sábalo y el río Cahuinarí, en el alto Amazonas, por amenazas de nuestras unidades”.