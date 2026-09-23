“Pagar o morir”: así querían extorsionar “los Pachencas” al comercio en Santa Marta; hay más capturas

El constreñimiento contra el sector productivo en Santa Marta y el departamento del Magdalena responde a una estructura de control territorial encabezada por las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) —conocidas como ‘Los Pachenca’— en constante disputa con el Clan del Golfo o Ejército Gaitanista de Colombia (EGC). Un informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) situó la magnitud económica del fenómeno y estimó que, solo en el corredor turístico entre Santa Marta y Palomino, el cobro de exacciones ilícitas a hoteles, restaurantes y operadores les genera a las ACSN ingresos mensuales de entre $6.000 y $7.000 millones de pesos. Entérese: “El que no se someta va a terminar en una bolsa”: advertencia de De la Espriella a las autodefensas tras anuncio de paro armado en el Magdalena

¿Cómo funciona la extorsión de Los Pachenca en Santa Marta?

En el entorno urbano, la presión sobre el comercio pequeño y mediano adoptó métodos permanentes de coacción, desde el esquema de “pagar o morir” hasta notas adhesivas (Post-it) pegadas en candados del Centro Histórico y panfletos exigiendo sumas de hasta $70 millones de pesos bajo amenaza de atentados. A esto se sumó la imposición arbitraria de proveedores de insumos y el monopolio forzado del transporte en la zona aledaña al Parque Nacional Natural Tayrona. La investigación, realizada por el periodista samario Diego Ramírez Oyola en el Mercado Público de Santa Marta, reveló cómo las ACSN habrían convertido la extorsión en un sistema de control, con cobros diarios de $3.000 a vendedores de tinto, $5.000 a comerciantes de frutas y verduras, $10.000 a vendedores de carne y entre $20.000 y $30.000 a locales y depósitos grandes, además de cuotas iniciales y mensualidades. Quienes se niegan a pagar o intentan denunciar enfrentan amenazas, atentados e incluso homicidios selectivos. “Si no pagas, te amenazan. Y si hablas, también”, contó una comerciante. El impacto social e institucional motivó la advertencia de Fenalco Santa Marta. Durante la Cumbre de Seguridad, la directora ejecutiva del gremio, Aura Carolina García, señaló que el delito mutó en una amenaza directa contra la viabilidad económica regional: “Hoy tenemos colaboradores del comercio que están dejando sus empleos por el temor que les generan las extorsiones. Son ellos quienes reciben las llamadas, las visitas y las intimidaciones”. Le puede interesar: Este es Digno Palomino, el temido criminal que pasó de ‘Los Costeños’ a ‘Los Pepes’ y ahora pide someterse a la justicia

¿Qué control ejercen las ACSN en el corredor del Tayrona?

Una comunicación enviada a la Defensoría del Pueblo por el gremio hotelero de la Troncal del Caribe, en sectores como el Parque Tayrona, Buritaca y Palomino, denunció restricciones impuestas por las ACSN sobre la actividad económica de la zona. Según la denuncia, hoteles, hostales y restaurantes fueron obligados a comprar víveres, productos de aseo, bebidas, huevos, hielo, frutas y verduras únicamente a proveedores autorizados por el grupo armado. La misma restricción se extendió a la compra de cerveza y licores, que debían adquirirse a distribuidores específicos. El control también alcanzó el transporte. Se restringió el ingreso de taxis provenientes de Santa Marta y se obligó a turistas y empresarios a utilizar determinadas líneas. Además, se intervino el traslado de mercancías en buses intermunicipales y, de acuerdo con la Defensoría, se documentaron casos de despojo de hoteles y centros comerciales que terminaron cerrados o abandonados por sus propietarios. Para saber más: Digno Palomino y otro cabecilla de ‘Los Pepes’ también fueron cambiados de prisión por orden del Gobierno

¿Qué pasó después de la muerte de alias ‘Cholo’?: 48 horas de tiros a vitrinas, pánico y persianas abajo

El quiebre de la dinámica soterrada ocurrió en la Sierra Nevada de Santa Marta. Durante un operativo de la Fuerza Pública, fue abatido José Luis Pérez Villanueva, bajo el alias de ‘Cholo’, segundo cabecilla y jefe financiero de las ACSN, junto a otros seis integrantes de la organización, entre ellos un hijo del líder ‘Pinocho’. Como respuesta inmediata a la baja de su cúpula financiera, las ACSN emitieron un comunicado amenazante ordenando la parálisis total de actividades: ”Decretamos paro armado en todo el departamento del Magdalena por 48 horas, en especial la Troncal del Caribe, la ciudad de Santa Marta y la zona bananera. No queremos ningún local comercial abierto”. La instrucción se ejecutó de forma simultánea en múltiples frentes urbanos. Encapuchados en motocicleta recorrieron corredores como la avenida del Río, Los Olivos, Gaira, Cristo Rey, Sanandrecito, el Centro Histórico y el barrio 11 de Noviembre para exigir el cierre de los negocios. En otras noticias: De la Espriella da una semana a MinDefensa y MinJusticia para lograr el sometimiento de ‘Pinocho’, jefe de las ACSN Para infundir temor y forzar el cumplimiento, los delincuentes dispararon directamente contra fachadas, vitrinas y estanterías de tiendas de barrio y de grandes superficies como Ara, Olímpica y D1. Los mismos atacantes filmaron las ráfagas e incursiones para difundir los videos masivamente en redes sociales, provocando un efecto dominó de cierres preventivos. La parálisis también afectó la movilidad y los servicios básicos. En el barrio El Pando, encapuchados obligaron a descender a un taxista antes de incinerar su vehículo, mientras que en la Troncal del Caribe, frente a la Universidad Cooperativa de Colombia, fue incendiada una tractomula con contenedor. Ante la zozobra generalizada, el transporte público urbano detuvo sus rutas, dejando desiertas avenidas principales como la calle 30.

Despliegue militar, nueve detenciones y cuatro cabecillas en la mira

Ante el colapso de la actividad cotidiana, el presidente Abelardo de La Espriella ordenó la militarización inmediata de la capital del Magdalena. Tropas de la Segunda Brigada del Ejército y más de 600 agentes adicionales de la Policía Nacional fueron desplegados para custodiar las entradas de los establecimientos, asegurar la Troncal del Caribe y reforzar la vigilancia en el municipio vecino de Ciénaga. El mandatario nacional se trasladó a Santa Marta con chaleco antibalas y arma al cinto para encabezar las patrullas terrestres en sectores críticos como Cristo Rey. Paralelamente, aviones de combate Kfir de la Fuerza Aérea Colombiana realizaron sobrevuelos a baja altura sobre la ciudad como medida disuasiva.

Tras la realización de un Consejo Extraordinario de Seguridad en el Batallón Córdova, la Presidencia y las autoridades locales confirmaron la captura de nueve personas señaladas de participar directamente en la quema de automotores, disparos a locales e intimidaciones. Asimismo, el Gobierno definió como objetivos prioritarios de persecución judicial a cuatro altos mandos de las ACSN: Fredy Castillo Carrillo, ‘Pinocho’. Orlando Pérez Ortega, ‘Patilizo’. Jhon Rafael Salazar Salcedo, ‘Flash’ o ‘Comando 200’. Harrys Deybis Charris Fernández, ‘Jacob’ o ‘Chirimoya’. Como medidas administrativas complementarias, la Alcaldía de Santa Marta decretó la prohibición de la circulación de motos con parrillero hombre y la suspensión temporal de clases presenciales en corregimientos vulnerables como Guachaca, Bonda, Minca, Calabazo y el barrio 11 de Noviembre. Por su parte, la Segunda Brigada del Ejército reportó el restablecimiento de la movilidad vehicular en la Troncal del Caribe mediante caravanas custodiadas. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. En otras noticias: Los Pachenca: quiénes son y cómo opera el grupo paramilitar que ahora está en la mira del Gobierno

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