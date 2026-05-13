Paloma Valencia radicó proyecto para que el Estado subsidie el Soat de motos de bajo cilindraje: lo que debe saber de la iniciativa

Paloma Valencia radicó formalmente en el Congreso un proyecto de ley para que el Estado asuma el costo del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) para las motocicletas de bajo cilindraje en Colombia. Para la legisladora del Centro Democrático y candidata a la Presidencia, el proyecto radicado el martes, 12 de mayo, busca aliviar la carga económica de millones de hogares que utilizan este vehículo como herramienta de trabajo. Lea también: Valencia impulsará ley para eliminar pago del Soat a ciertas motos, ¿cuáles serían? La medida planteada por Valencia aplica para las motocicletas de hasta 250 centímetros cúbicos y va dirigida a personas de estratos 1, 2 y 3, donde la congresista ha enfatizado que esto busca incluir a mensajeros, domiciliarios, campesinos, pequeños comerciantes y trabajadores independientes. Se estima que se beneficien al menos 12 millones de motociclistas a nivel nacional.

¿Cómo funciona el subsidio del Soat que propone Paloma Valencia?

En la iniciativa radicada por la senadora Valencia se aclara que no se elimina el seguro ni la atención médica; la cobertura para accidentes de tránsito se mantiene intacta, pero el costo lo asume el Estado. En caso de aprobarse, los propietarios de estas motos no tendrían que pagar la prima del seguro. Para acceder a este beneficio, se plantea una validación automática donde el cruce de la información se haga directamente a través del Runt y la licencia de tránsito, evitando así trámites adicionales.

En el proyecto también hay políticas para evitar el fraude, pues si una moto es modificada para superar los 250 centímetros cúbicos, perderá el beneficio. El Gobierno que esté vigente en caso de aprobarse la ley deberá reglamentar esos mecanismos antifraude en 6 meses. La iniciativa también busca un estímulo a la seguridad vial y plantea que dicha gratuidad se acompañe de exigencias en el uso de mejores cascos y cursos de formación gratuitos para reducir la siniestralidad. Le puede interesar: El incómodo momento que De la Espriella le hizo pasar a una periodista presumiendo de sus genitales

Así será financiado el subsidio del Soat para las motos de bajo cilindraje

La ponente del proyecto ha mencionado que para aplicar esta iniciativa se requieren de 2,5 billones de pesos que saldrían de la eliminación del Ministerio de la Igualdad, además de la aplicación de las rentas de regalías y del recaudo general. No plantea la creación de nuevos impuestos. Para la senadora Valencia, los 150.000 y 250.000 pesos que es lo que puede valer el Soat para este tipo de motos equivale a una semana de ingresos para un trabajador informal, algo que se ve reflejado en que en la actualidad, más del 60 % no tengan este seguro por falta de capacidad de pago.

A pesar de estas justificaciones, algunos sectores han expresado algunas dudas la sostenibilidad fiscal, sin embargo, la legisladora ha respondido que a diferencia de otras propuestas como la que alguna vez realizó el gobierno Petro, no se trata de solo rebajar y no financiar el sistema de salud, sino que con reducción burocrática es sostenible la iniciativa. Sectores de motociclistas y la bancada del Partido Conservador ya han manifestado su respaldo a la iniciativa en el Congreso. Siga leyendo: El 90% de la población de Medellín vive sin seguros voluntarios, ¿qué hay detrás? Bloque de preguntas y respuestas