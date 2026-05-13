La ruta hacia la final se aprieta: Nacional y Santa Fe aguardan por sus rivales en semifinales

Atlético Nacional ya aseguró su lugar en las semifinales de la Liga y ahora aguarda por el vencedor de la serie entre Deportes Tolima y Deportivo Pasto, que se definirá este miércoles en el estadio Estadio La Libertad.
El conjunto pijao llega con ventaja tras imponerse 1-0 en el partido de ida, aunque todavía debe ratificar la clasificación en una de las plazas más complejas del campeonato. Precisamente, Tolima no gana en Pasto desde 2024, cuando consiguió una contundente victoria 1-4 sobre el equipo nariñense.