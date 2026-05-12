Mauricio Gaona presentará en Medellín su nuevo libro sobre el desmantelamiento democrático: “La Constitución soy yo”

La capital de Antioquia será el escenario para la presentación de “La Constitución soy yo”, la más reciente obra del jurista J. Mauricio Gaona, hijo del recordado magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Manuel Gaona. Le puede interesar: En este mayo, en Medellín hace un calor 3,4 grados más intenso que el promedio habitual: ¿se adelantó El Niño? El evento se llevará a cabo este jueves 14 de mayo, a las 5:00 p. m., en la sede Poblado de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, con el objetivo de ser punto central de todas las personas que quieran asistir a la presentación.

Durante el encuentro, el autor entablará un diálogo con Luz María Sierra, directora del periódico El Colombiano de la capital antioqueña, para desglosar las tesis de un libro que se subtitula: “Cuando la norma es el arma que desmantela la democracia. Una advertencia histórica”.

Un análisis del poder y la norma

La obra, publicada bajo el sello Crítica, propone un examen técnico sobre cómo los marcos legales pueden ser utilizados para erosionar las instituciones desde adentro.

Con su nueva obra literaria, Gaona plantea que el uso instrumental de la ley constituye un riesgo latente para la estabilidad democrática contemporánea, señalando los riesgos a la que esta se expone. El lanzamiento cuenta con el respaldo de organizaciones como Camacol Antioquia y Proantioquia, consolidándose como un espacio de debate académico y civil sobre el futuro del orden constitucional en el país.

El perfil del autor y su legado

J. Mauricio Gaona es un académico y jurista de trayectoria internacional, doctor en Derecho (S.J.D.) por la Universidad de California, Los Ángeles (UCLA), con estancias de investigación en instituciones como Harvard y la Universidad de Bolonia. Además, su enfoque profesional se ha centrado durante todo este tiempo en el derecho constitucional, la tecnología y el impacto de las normas en las libertades civiles.

El jurista J. Mauricio Gaona, hijo del recordado magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Manuel Gaona. FOTO: Cortesía