Según complementó, las disidencias del frente Carolina Ramírez lo considera un objetivo y le advirtieron que lo van a ir a buscar.

“Ellos tienen interés económico y mientras uno no se acoja a lo que ellos digan, uno es un enemigo para ellos. Que me van a buscar directamente aquí, que me van a mandar a una persona directamente aquí”, denunció.

Además, hizo un llamado de auxilio, pues dijo que necesita “ua vivienda digna” para él y sus hijos.

“Necesito garantizarles el estudio a mis hijos, necesito la seguridad de mi vida y la de mis hijos”, complementó.

Finalmente, agradeció “a Dios porque me los tiene con vida y para grandes cosas”, y enfatizó en que aún no ha podido entablar un diálogo extenso con ellos para conocer los detales de su sobrevivencia durante esos 40 días.

“Lo primero es que agarro a la niña de 13 años. No es fácil preguntarle porque los niños son 40 días en los que no han comido bien, no han podido dormir bien. No he tenido la oportunidad de sacar información. De mi parte, espero que se recuperen bien. Ellos mismos darán sus declaraciones y ustedes las sabrán. Yo de mi parte no puedo exagerar, sumar y quitar”, finalizó.