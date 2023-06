Lesly sabía los secretos de la selva y protegió a sus hermanitos

Los cuidados se enfocan en un proceso de recuperación con hidratación intensiva porque aún no pueden injerir alimentos sólidos. “En general el estado de los niños es aceptable y de acuerdo con los informes médicos están fuera de peligro. Lo que se requiere es estabilizarlos”, detalló el ministro de Defensa, Iván Velásquez.

Para conseguirlo, comieron algunos de los 1.000 kits de supervivencia que la Fuerza Aérea lanzó desde el aire hacia el área de búsqueda. El indicio de que los pequeños sí estaban usando esos envíos era que el equipo encontraba paquetes de comida en el suelo; y la certeza de que esas envolturas habían sido utilizadas por ellos y no por lo soldados se debía a que los militares tenían la estricta orden de guardar sus residuos. La siguieron porque la tropa es disciplinada.

Pese a que estuvieron a la deriva en la espesa región de la Amazonía , solo les encontraron lesiones en tejidos blandos y picaduras. No obstante, por la gravedad de su travesía selvática, estarán entre dos y tres semanas internados hasta que sus cuerpos se recuperen por completo.

Que salieran con vida de allá parecía una esperanza irracional, pero se consiguió . ¿Cómo? El médico pediatra, Juan Pablo González, explica que “ los niños tienen una gran capacidad de resistencia, lo que llamamos adaptabilidad en Pediatría . Tienen una capacidad de adaptación mayor porque pueden durar varios días sin agua y varias semanas sin alimento. No es otra cosa que un milagro de la vida”.

La búsqueda funcionó así: indígenas, tropa y voluntarios de la Defensa Civil se levantaban a las 5 a.m. y a las 6 a.m. ya estaban en fila esperando instrucciones. Arrancar significaba quedarse en la jungla al menos por una semana, con raciones militares como alimento, cargando el concentrado para el perro y los elementos de supervivencia.

“La selva es muy espesa. Usted a 5 metros ya no veía al compañero, todo tenía veneno, todo lo picaba, no podía tocar nada. Había calor, pero estabas mojado todo el día. Las condiciones son muy fuertes”, relató Villegas a EL COLOMBIANO.

La niña grande es conocedora de la selva y ella sabía dónde encontrar agua y frutos. Para guiarla, la abuela Fátima grabó audios que se multiplicaron desde un helicóptero hasta toda la espesura arbórea en los que les daba indicaciones sobre qué semillas y frutos podían comer y cuáles no para evitar morir envenenados.

Ese término, “milagro”, fue el código con el que los participantes de la Operación Esperanza informaron que los habían encontrado. El primero en pronunciarlo, a las 5:15 p.m. del viernes 9 de junio, fue uno de los 8 soldados que estaba en la unidad que halló a los pequeños y esas siete letras se escucharon desde un aparato de radio militar con un mensaje que llegó directamente al comandante del pelotón.

El “milagro” se repitió 7 veces más en la estructura piramidal de las Fuerzas Militares hasta que llegó al presidente, Gustavo Petro, quien solo la escuchó cuando aterrizó en la base aérea de Catam tras su viaje a La Habana, Cuba, la isla desde la que anunció el cese al fuego con el ELN. Esa escala de recados tomó solo 2 minutos y para las 5:17 p.m. la noticia ya estaba en conocimiento de los altos mandos implicados en la búsqueda.

Más de 300 personas participaron en el operativo. Entre los 100 de la tropa que siempre estuvieron insertos en la jungla, a pie, y los otros que coordinaban desde el puesto de mando la logística y las comunicaciones. A esos héroes los van a condecorar la próxima semana, cuando terminen la misión de la búsqueda de Wilson.

Si el pastor belga no ha aparecido para ese momento, habrá un relevo en la tropa que está en el territorio rastreando al can que permitió encontrar a los niños. La orden del mayor general Helder Giraldo, comandante de las Fuerzas Militares, es clara: la Operación Esperanza se debe mantener porque la tropa no se abandona. Wilson es una de las piezas de esa tropa.

Hubo un mantra que los rescatistas repitieron durante todo el proceso de búsqueda: mientras no haya cuerpos están vivos. Y así fue.