“No votamos a favor de la reforma, lo hicimos a favor del aplazamiento porque no hay garantías para el debate y porque no se ha resuelto el tema económico. Es irresponsable que no tener, a ciencia cierta, un concepto sobre cuánto costará esta reforma”, dijo el representante Jiménez.

En esa línea, el congresista antioqueño defendió que la decisión de no acompañar la reforma se tomó en bancada y aseguró que tomaron ese camino porque el Gobierno ignoró las “líneas azules” que planteó el conservatismo frente a los cambios en el sistema de salud.