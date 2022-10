Una particular experiencia le tocó vivir a Geral Jaramillo en el vuelo de Avianca número 7392, que iba de Ecuador a Nueva York, luego de que dejó su equipaje de mano en el avión. El hombre, identificado en Twitter como Lugerjamo, denunció que la aerolínea le dijo que no tenía sus pertenencias y, sin embargo, una semana después, encontró en su iCloud fotografías del personal de la misma tomadas con el celular que quedó en la maleta.

“La gerente de base JFK, Johana, me dice que espere y, 30 minutos después, que no puede atenderme; o sea, entiendo, se encubren ellos o simplemente no le importa lo sucedido. Ya sabía que tenían una pésima atención al cliente, pero mala atención intencionada, y con robo de pertenencia incluido ya es lo peor” , trinó Geral sobre Jovana Brand, la funcionaria a cargo en el aeropuerto de Nueva York.

“Tan pronto recibimos el reporte de lo ocurrido iniciamos las investigaciones correspondientes y el morral con sus pertenencias será entregado al cliente el día de hoy” , señalaron el pasado 14 de octubre, lo que fue confirmado por Geral en Twitter, quien contó que el celular no se pudo recuperar debido a que la agente que aparecía en las fotos “dijo que no sabía que sucedió con el teléfono”.

“Por lo pronto me devolvieron lo más importante que fue el peluche que mi hija me regaló y me acompaña en cualquier vuelo que haga, ella dice es quien me cuida, y pues nada más que condenar a La Niña ojalá y aprenda para que no le suceda otra vez”, concluyó el pasajero.