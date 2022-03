Fiscalía y Procuraduría analizan quiénes ayudaron a Carlos Mattos a ir a su oficina sin permiso. Entre los indagados hay directivos, dragoneantes y abogados. En el caso de Iván Cancino, su apoderado, partiendo de la versión en la que asegura que no ayudó a cuadrar la salida de su cliente, por no haber avisado que se reunió con él no tiene responsabilidad jurídica. Otra cosa es si se comprueba que ayudó a planear los viajes. Por ahora, Mattos no corre riesgo con sus preacuerdos, no obstante, será un juez quien lo decida.