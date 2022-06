José Cardona fue un campesino secuestrado de Remedios, a quien me tocó pagarle guardia siendo yo guerrillero de base, y que, diríamos, tuve yo una relación muy entrañable con él, de mucho respeto. Que le aprendí mucho de su sabiduría de campesino, construido a partir de los esfuerzos propios. Esa es la memoria que tengo de José Cardona.

Aquí la solución de conflictos hay que hacerla a partir de diálogos. O sea, lo que potenció a este ejercicio en tres días de sinceridad es que el que tiene que ganar es el diálogo. Hay que hacer una pedagogía para mostrar que no es la violencia la que nos construye como nación, es el diálogo.

Es decir, traer eso a la memoria, descargar esa pena que me embarga me llenó de mucha emoción en la comparecencia.

Y me imagino a una mujer culta, una poetisa, entender que quienes luchamos por el pueblo estábamos maltratando, estábamos violentando, estábamos asesinando al pueblo. Eso tiene que haber sido para ella muy doloroso, por eso a mí me dio muy duro.

A mí me dolió mucho el asesinato de Ramiro Carranza, y sobre todo que no se ha encontrado. Esa es tal vez una carga moral que tengo de cómo buscar a la gente que participó para encontrar los restos de Ramiro, porque era el hijo del poeta. Su hermana María Mercedes muere prácticamente de un suicidio, es decir, a ella la mata la pena moral de la pérdida de su hermano.

Lo que estamos haciendo es convocando a la gente para que nos permita acompañarlos donde consideren. Hemos documentado más de 500 casos de personas desaparecidas de las que ya tenemos su georreferenciación de su ubicación en todo el país.

-¿Qué harán con el delito de esclavitud en la JEP? Ustedes se han opuesto a ello

Nosotros aceptamos que hubo en su momento trabajos forzados, pero ese universo de la esclavitud es otra complejidad. Y me parece que es una exageración, sin embargo yo no voy a hacer esa discusión, la tendrán que hacer los abogados en el marco del debido proceso, y la legitimidad de mi defensa.

-Ustedes por el momento no lo van a aceptar...

No, no.

-Usted nació en Puerto Berrío, ¿cómo lo han recibido las víctimas de este municipio?

Aquí me han recibido bien, el pueblo ha sido muy respetuoso. Unos me saludan, otros me miran a la distancia, otros seguramente con ciertos temores por lo que representó esto. Pero la mayoría de las víctimas se han acogido.

- ¿Y qué mensaje les da en el marco de esta Ruta por la Verdad en el Magdalena Medio?

La esperanza, y por eso vengo aquí a fortalecerme, usted me vio abrazándome con las víctimas. Son personas que nos dan energía y fuerza para seguir, nos potencian el ánimo.

- ¿Qué sigue después de estos tres días de audiencia de reconocimiento en la JEP?

Esto es un proceso en el que esperamos que la magistratura se manifieste. Nosotros creemos que siguen las audiencias regionales, las territoriales, de ahí siguen los otros macrocasos. Ayer jueves estaba en Bogotá, y en la madrugada estaba aquí para acompañar a mi pueblo, en un ejercicio tan importante como lo es la construcción de la verdad.