Anuncian protestas en Briceño por incumplimiento con programa de sustitución de coca

Este viernes, a partir de las 10 de la mañana, habitantes de las 41 veredas del municipio de Briceño llegarán hasta el casco urbano para protestar, de manera pacifica, por lo que ellos consideran un incumplimiento del Gobierno en el Plan Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS).

Richard Patiño, representante legal de Asocomunal en Briceño, le detalló a EL COLOMBIANO que más de 2.700 familias del municipio le apostaron a la erradicación voluntaria de las matas de coca que había en la zona rural de la población y, aunque se logró la desaparición de más del 99 % de esos cultivos, el Gobierno Nacional no está cumpliendo con la etapa de proyectos productivos.

“Consideramos que el Gobierno no cumplió. Reconocemos que sí hubo avances con las primeras etapas del PNIS como la asistencia y seguridad alimentaria, ahí las familias recibieron los dineros prometidos, pero ese no es el problema”, explica Patiño, quien agrega que el real inconveniente y motivo de la protesta es que en la fase de los proyectos productivos, que consideran lo más importante, no hay avances.

“Vamos para el tercer año de este programa y de las 2.700 familias solo unas 450 han logrado avances con las Asociación Nacional de Cafeteros, el resto no tenemos ningún tipo de avance. La plata fue importante, pero los proyectos productivos son mucho más, es el grueso del proyecto”, expresó el líder comunal.

Briceño fue el municipio donde se comenzó a implementar el plan de sustitución voluntaria de cultivos de coca y en un tiempo récord logró que se erradicaran más de 500 hectáreas de esa mata. Desde la Asocomunal reconocen los logros obtenidos y aún defienden la sustitución como el método más viable para acabar con el cultivo de uso ilícito, pero advierten de los efectos tiene el incumplimiento de todo el programa.

“Hemos ido a Bogotá y allá tienen la idea de que en Briceño todo está perfecto, algo que no es cierto. Sí hay cosas buenas como los trabajos hechos en las vías terciarias y en la vía principal de acceso al municipio, también hay obras del Plan de Desarrollo con Enfoque Territorial, pero el tema de los proyectos productivos es el punto negativo y por eso muchas familias no tienen sustento. Eso genera desplazamiento de muchas personas quienes tienen que buscar trabajo en otros lados, ahora hay veredas que no tienen ni el 50 % de sus pobladores, como El Polvillo”, afirma Richard Patiño.



Las cifras del Gobierno

En el Norte y Bajo Cauca de Antioquia (Briceño, Cáceres, Ituango y Anorí), el Gobierno Nacional ha invertido 117.000 millones de pesos que se dividen de la siguiente manera: 92.284 millones destinados al pago de asistencia alimentaria a 8.800 familias, 5.236 millones en asistencia técnica a 7.446 familias, 14.926 millones en 7.242 proyectos de pancoger, 712 millones para 476 proyectos productivos de ciclo corto y 4.498 millones contratados en obras comunitarias.

En esta zona del departamento se logró la erradicación de 4.689 hectáreas de coca, sin embargo, todavía hay 13.403 cultivadas según el último estudio del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos.