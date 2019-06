Disidencias firmaron acuerdo criminal de no agresión en Tumaco

El párroco de la iglesia de Las Mercedes enfatizó en que las comunidades de los barrios más vulnerables ahora viven una tranquilidad que hace tiempo no tenían, pero hizo un llamado a que desde distintos sectores de la sociedad, especialmente desde el Gobierno “les ofrezcan soluciones a esos muchachos. Ellos están ahí pero no les dan oportunidades de proyectos productivos para realizar sus aspiraciones”, y enfatizó en que la tregua puede romperse en cualquier momento, sumiendo las comunidades en una nueva guerra sin cuartel.

“El año pasado estaban enfrentadas las disidencias y hubo varios frentes donde cada uno tenía su líder. Se enfrentaban en cualquier momento y hubo muchos muertos. Ellos me buscaron porque tenían mucha desconfianza de otros mediadores”, explicó el presbítero católico.

En la misiva reseñaron que acatarán las órdenes de los mandos superiores, que no “tolerarán viciosos”, y que aquel que incumpla lo pactado pagará con su muerte.

El alto mando militar dijo que actualmente se desarrolla en ese municipio la operación “Anaconda”, con la que se pretende asfixiar estas estructuras ilegales y sus economías ilícitas que incluyen las plantaciones de coca, los laboratorios y los cristalizaderos de la pasta base de cocaína.

“Empezamos a dar lo que llamamos la sensación de seguridad, donde Tumaco era una región en la que la gente no salía a partir de las 6:00 p.m., se iba a dormir temprano y esperaba amanecer vivo. Hoy en día trabajamos en un programa llamado Tumaco Seguro donde tenemos componentes de Armada, Ejército y Policía, atacando las fronteras invisibles”, expresó Hoyos.

Dice el general que los 9.800 hombres de la fuerza de tarea que dirige han dado golpes tan contundentes a las estructuras armadas ilegales, que esto los llevó a hacer este tipo de pactos. “Entre ellos se ponen de acuerdo y dicen: ‘esto se nos complicó, llegaron las Fuerzas Militares y de Policía de la región y lo que nos están es cerrando las vías de acceso y asfixiándonos. Pongámonos de acuerdo y desaparezcamos’, puede ser un acuerdo a ese nivel”, aseveró.

Divergente a la posición de las autoridades militares, el analista del conflicto armado, Juan Carlos Ortega, no ve tan lejana la posibilidad de que este pacto que se da entre disidentes, haya llevado una tensa calma a este municipio, además, es el primero que se da de este tipo en Colombia. “Eso ha ocurrido en otras zonas. Lo que se debe tener en cuenta es que más allá de la operatividad, se debe reforzar la seguridad para cuando se rompa, porque por lo general agudiza la confrontación”, dijo Ortega.

Con tregua o no, habitantes de Tumaco aseveran vivir una paz que no tenían hace tiempo, y solo piden que esos aires de tranquilidad no los abandone en pocos días.