“Mi hermana no fue ninguna guerrillera, tenía dos meses de embarazo y eso es lo que más duele a nosotros. Mi hermana clamó desde el día que la sacaron hasta que la asesinaron para que no la mataran y ellos no entendieron eso”, contó Martínez.

Dentro de su relato, la hermana de la víctima dijo que para encubrir el asesinato de su hermana “vinieron a comprar armamento a Valledupar”. “A mi hermana le pusieron un fusil oxidado y un uniforme que ni le quedaba”, avanzó.