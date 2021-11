Primera sentencia de la JEP podría dictarse en primer semestre de 2022

Durante el recorrido por el Tapón del Darién, un insecto que desconocemos pico mi mano izquierda. No me di cuenta cuando sucedió, ese día llovió mucho y me puse una chaqueta impermeable. Durante el tramo caminado sentía una presión fuerte en el brazo izquierdo, pero como la lluvia arreció, no saqué la mano de la chaqueta. En el primer descansadero, un claro en la selva usado para dormir, me quité la chaqueta y vi que la mano estaba muy inflamada. Algunos de los guías me dijeron que pudo ser la hormiga conga que me picó, pero otros desestimaron esa hipótesis porque dicen que esa picadura da mucha fiebre y diarrea, y no me pasó. La mano se desinflamó sola.