Fiscalía no supo responder a JEP por desaparecidos en zona de Hidroituango

En la Audiencia realizada por la JEP en Medellín para indagar sobre los desaparecidos en la zona de influencia del macroproyecto de Hidroituango, nadie pudo estimar el universo de víctimas de desaparición forzada en la región, ni la Gobernación de Antioquia, ni la Fiscalía, ni EPM, ni la Fundación Socya. Así las cosas, los magistrados interpretaron que sin saber a cuántos hay que buscar, no es posible definir si ya se han encontrado todos o no.

Exhumaciones

La explicación que dio el fiscal de Justicia Transicional, Alfonso José Alvear, encargado de las exhumaciones en esa región, acerca de la certificación que EPM recibió por parte de la Fiscalía para intervenir los cementerios de Orobajo (Sabanalarga), Barbacoas (Peque) y La Fortuna (Buriticá) es queel ente investigador “fue supremamente claro al informar que los únicos cuerpos que intervendría serían los que precedieran un hecho violento, los de muerte natural tenían que ser asumidos por la autoridad municipal”.

Según su relato, el ente investigador exhumó los cuerpos no identificados y permitió que EPM, a través del equipo de Antropología de la Universidad de Antioquia, recupera los restos de muertos de forma natural para su traslado administrativo. Pero ante la inquietud de los magistrados porque 324 de los 349 supuestamente recuperados siguen sin identificar, el funcionario indicó: “No hemos tenido información de que alguno de esos cuerpos tenga características de hechos violentos. En caso de que los haya me los debo llevar para mi laboratorio... No puedo decir que no son desaparecidos porque no conozco la totalidad de los cuerpos”.

Alvear narró, además, cómo se realizaron en la zona de influencia de Hidroituango 195 diligencias, se hicieron 23 prospecciones, de las cuales se identificaron y entregaron 115 cuerpos en ceremonias dignas a sus familiares. Quedan en proceso de identificación 22 cuerpos y 58 se mantienen en condición de no identificado.

Podría leer: La JEP le pone la lupa a los desaparecidos en el río Cauca

Además, el fiscal señaló que cuando se estaba haciendo el llenado de la presa y se secó el río aguas abajo se hizo una diligencia en donde debía estar el cauce del río y encontraron los restos de una persona. Para el caso del tramo seco que iba a ser inundado se hizo una diligencia con georradar y resultó negativo para restos óseos, sin precisar la longitud del tramo.

A lo que Alirio Uribe, quien intervino en nombre de Ríos Vivos y Movice, manifestó: “esta audiencia deja ver como en el afán de llenar la presa, varios terceros se adjudicaron competencias que no tenían, y la Fiscalía no cumplió a cabalidad con la búsqueda de desaparecidos en el cañón del río Cauca”.

A modo de conclusión, la magistrada Reinere de los Ángeles Jaramillo, presidenta de la Sección de Ausencia de Verdad y Responsabilidad, señaló que “en casos de desaparición forzada, se demanda de todas las entidades la debida diligencia pero también la imaginación para poder recuperarlos. Tenemos la obligación moral y ética de buscar a todas las personas dadas por desaparecidos. Aveces parece que nos quisieran condenar al olvido de mutuo acuerdo”.