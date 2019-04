Gobierno y minga viven un nuevo desencuentro

Horas después de que el fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, diera su parte acerca de un posible atentado terrorista que podría poner en riesgo la integridad del presidente Iván Duque, durante la visita que estaba programada para ayer en Cauca, el ministro de Defensa, Guillermo Botero, confirmó el viaje del mandatario, pero con un cambio en el lugar de reunión por otro en el que el Gobierno pudiera garantizar la seguridad.

Por eso el presidente Duque llegó a Caldono (Cauca) directamente a la Casa Lúdica, donde el Ejecutivo esperaba que llegaran los líderes indígenas. Sin embargo, en la plaza del pueblo había miles de mingueros esperándolo. Para ellos era la concreción de un compromiso de Estado firmado el viernes pasado.

Una delegación de los mingueros fue a invitar al presidente a la plaza pública, en espacio abierto, pero según la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, por su seguridad el presidente no podía ir. “Hay disputa fuerte entre grupos armados ilegales y eso es un riesgo, además hay información muy delicada de los organismos de seguridad, por lo que el presidente no puede exponerse”, agregó.

Los indígenas, por su parte, contestaron que “la minga no es un asunto de voceros, es un mandato colectivo” y dijo que, si el mandatario no llegaba a la plaza, incumplía su palabra. Durante varias horas los indígenas y el gobierno esperaron un cambio de parecer que no se produjo.

“Lamento profundamente que no se haya valorado el gesto del Estado hoy, y que se haya rechazado la posibilidad de tener este encuentro. Lamento que no se valore la presencia de todas las instituciones y de organismos internacionales, para poder avanzar en ese diálogo”, dijo Duque poco antes de salir de Cauca.

Y añadió: “Hoy hemos cumplido estando presentes acá en Caldono. Estamos presentes con los protocolos de seguridad que se tomaron, ante alertas que fueron presentadas en las últimas horas, y que ameritan una reacción responsable, adecuando un espacio para tener la suficiente presencia del liderazgo de las comunidades indígenas y tener un diálogo productivo”.