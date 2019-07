Jesús Santrich no se presentó a la Corte Suprema de Justicia

Como era de esperarse, el exguerrillero y representante a la Cámara del Partido Farc, Seuxis Paucias Hernández, más conocido como “Jesús Santrich” no asistió a la audiencia de citación de indagatoria programada por la Corte Suprema de Justicia en la mañana de este martes. Se desconoce de su paradero tras abandonar el esquema de seguridad.

La cita estaba prevista para las 9 am en el Palacio de Justicia, pero Santrich no acudió . Solo se hizo presente su abogado Eduardo Matías que afirmó que no se comunica con su apoderado desde hace más de 15 días.

Los abogados del congresista indicaron que la audiencia se levanto por la inasistencia del exguerrillero.

Ante el cuestionamiento de los medios por ausencia de Santrich, los abogados afirmaron que no se presentó por motivos de seguridad, pues a juicio del apoderado, los medios, el ejecutivo y la embajada se han encargado de hacer un linchamiento mediatico.

En este mismo sentido la Corte Suprema de Justicia, estudia una decisión que emitirá en cualquier momento.

Recordemos que el pasado 30 de junio, el director de la Unidad Nacional de Protección, UNP, Pablo Elías González, aseguró que el exjefe guerrillero era que se encontraba en Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Tierra Grata, corregimiento San José de Oriente, municipio de La Paz, Cesar y luego abandono su esquema de seguridad y desapareció. Aún se desconoce su paradero.

El congresista tenia la posibilidad de transitar por todo el Estado colombiano sin problema alguno y el abandono de su esquema de seguridad no presentaba delito, pero no comparecer a la Corte Suprema de Justicia le representaría incumplirle al alto tribunal y este podría emitir una orden de captura o reprogramar la audiencia.

Puede ver: Posibles escenarios detrás de la desaparición de “Santrich”

Santrich está acusado por narcotráfico y pedido en extradición por un juez de Estados Unidos, por ello permaneció en la cárcel La Picota por un año.

El exguerrillero había recuperado la libertad tras una serie de fallos de las Altas Cortes: la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, al aplicar la garantía de no extradición, la de del Consejo de Estado de señalar que es aforado y la Corte Suprema de Justicia de ordenar su libertad.

Santrich se había posesionado como representante a la Cámara el pasado 11 de junio.