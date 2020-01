Justicia y Paz, sus resultados

El balance que deja la Ley de Justicia y Paz para quienes sufrieron el horror del paramilitarismo y demás grupos ilegales que acoge esta ley es incierto.

Para la Línea Fundadora de las Madres de la Candelaria, que representa a cientos de mujeres que perdieron a sus hijos o seres queridos en el conflicto armado, hay puntos altos y otros muy bajos, si se analizan los objetivos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

“Nosotras siempre dijimos que esa ley nos facilitó saber la verdad, saber que pasó con algunos de nuestros seres queridos en el conflicto, aunque insistimos que fue un enorme error del expresidente Álvaro Uribe, autorizar la extradición de los jefes paramilitares, con ellos se fue la verdad que aún falta”, afirma Amparo Mejía de las Madres de la Candelaria.

Sobre la justicia, Amparo considera que el trabajo está a mitad de camino, aunque aclara que para la mayoría de víctimas la verdad absoluta es justicia. “Tenemos madres con 5 desaparecidos, que solo han logrado saber que pasó con tres de ellos. Queremos seguir escuchando la verdad, que por dolorosa que sea, nos deja reconstruir el tejido social dañado”.

Sobre las reparaciones y garantías de no repetición, el balance es negativo. “Hay víctimas que se están muriendo y no han recibido un peso, puede que la cifra que presenten sea alta, pero no hay avances. Ni hablar de la no repetición, menos en un país donde siguen desapareciendo personas todos los días”, añadió Amparo.

Para Álvaro Villarraga, exdirectivo del Centro Nacional de Memoria Histórica, el resumen de la Ley de Justicia y Paz en términos de verdad es que “hubo aportes pero no fue suficiente. En todo caso son aportes que se traslucen en versiones libres de paramilitares que revelaron el impacto de los crímenes”.

Sobre justicia, Villarraga afirma que los resultados son precarios, de los más de 4 mil paramilitares acogidos, una fracción pequeña (642) ha sido condenada.

“La reparación se reconoce como un fracaso, hay consenso en decir que el fondo de reparación no tuvo recursos de los paramilitares. Mientras, en términos de no repetición, el objetivo quedó a medias ante la desarticulación parcial de paramilitares”, explica el experto en el conflicto armado colombiano. Porque aunque ya no tengan el mismo nombre, mucha de la guerra sigue reciclada..