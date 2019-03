La JEP no es un camino fácil para evitar la extradición

En ellos expresa que el rechazo de los casos se debe a la “carencia del factor de carácter personal”, es decir, que las personas no cumplen con al menos uno de los requisitos para dar trámite a la solicitud: haber sido integrante de las Farc reconocido por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP), haber sido acusado en un proceso penal de ser integrante de las Farc, y haberse sometido a la JEP o ser familiar hasta el segundo grado de consanguinidad (padres, hijos, abuelos, nietos y hermanos) o primero de afinidad (esposo, suegro, yerno o nuera) de un integrante de las Farc o de alguien acusado de serlo.

No obstante, este diario tuvo acceso a 17 autos en los que la Sección de Revisión sustenta sus decisiones de avocar o no conocimiento.

EL COLOMBIANO consultó con la JEP por el listado de quienes han pedido este beneficio, y la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz respondió: “la solicitud relacionada con el listado de nombres y apellidos de personas que a la fecha han solicitado garantía de no extradición es de carácter reservado y, en consecuencia, no puede ser suministrada”.

Sin embargo, las estadísticas cuentan una historia distinta: la JEP ha recibido hasta el momento 57 solicitudes para aplicar la garantía de no extradición, de las cuales ha rechazado 40 y avocado solo siete (que entraron a estudio), entre ellas la de Seuxis Paucias Hernández Solarte , conocido como “Jesús Santrich”.

Como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) cuenta con una garantía de no extradición para sus comparecientes, existe la idea de que es una talanquera a la hora de extraditar delincuentes a otros países cuando han cometido delitos por fuera del suelo nacional.

A Manuel Kinderlen Cifuentes Guerrero la JEP le respondió el 11 de enero de este año que no le daría trámite a su solicitud.

Cifuentes argumentó ante la JEP que era agricultor, minero y pescador en una zona de injerencia histórica de las Farc. “Nos hemos visto muchas veces obligados a prestar asistencia alimentaria, pecuniaria y logística a los diferentes grupos armados ilegales y legales de la zona, entre ellos las Farc”, narró, y agregó que debido a esta relación fue acusado y solicitado en extradición por el delito de narcotráfico por EE.UU. con lo cual “está siendo doblemente victimizado”.

Sin embargo, después de buscar su nombre en los listados de guerrilleros acreditados por la OACP y de no encontrarlo; de consultarlo en las bases de datos de la Fiscalía General de la Nación y tampoco hallar ninguna acusación que lo vincule con la insurgencia; y al no poder identificarlo como familiar de algún exguerrillero, la JEP decidió abstenerse de avocar el conocimiento, “por no encontrarse los presupuestos necesarios para activar la competencia”.

Como Cifuentes hay otros 39 casos; se destaca el de Irguis José Fontalvo Peláez, pedido en extradición por EE. UU. por narcotráfico y a la vez solicitado por la autoridad tradicional Wayuú que lo pedía “para que sea juzgado en nuestro territorio de acuerdo a nuestro sistema normativo”.

Algunos expedientes llegaron a la JEP con acreditaciones de excomandantes guerrilleros que afirmaban, bajo juramento, que el requerido hizo parte de las Farc.

Es el caso de Rubén Durán Moreno, alias “Gato”, quien tenía un caso abierto en la justicia ordinaria por concierto para delinquir, desplazamiento forzado y rebelión, en medio de disputas territoriales entre los Rastrojos y los Urabeños en el litoral del San Juan (Chocó Él fue solicitado por la Corte del Distrito Este de Nueva York por seis cargos federales de narcóticos.

El dossier de la Corte dice que Durán hacía parte de la organización liderada por Román Narváez, alias “Ramón”, que traficaba con estupefacientes desde Cauca.

La inteligencia de la Policía tenía información precisa acerca de su gran habilidad para construir lanchas rápidas con caletas de doble fondo para el traslado de cocaína desde las costas del Valle del Cauca y Chocó hasta Panamá, de ahí los cargamentos se transportaban hasta Estados Unidos. Pero nada lo vinculaba a las Farc, por el contrario, su relación es con las rutas del narcotráfico de los hermanos Comba, los sicarios más temidos del Cartel del Norte del Valle.

A Durán lo acreditó Luis Eduardo Prada, excomandante del Frente 30 de las Farc, asegurando que durante más de siete años fue colaborador de la insurgencia, especialmente en tareas financieras y que “participó en operaciones militares donde se dieron importantes golpes al Ejército”. Otros tres excomandantes dieron fe de su colaboración en la guerrilla. Sin embargo, la OACP lo excluyó en la Resolución 029 de septiembre 22 de 2017, junto con otros 24 “narcos” del listado de acreditados, por considerarlos “colados”.

“No podemos llamar colado a quien tiene un proceso vigente por el delito de concierto para delinquir con fines de rebelión’’, indicó entonces Freyder Prada, abogado defensor. Su extradición se produjo en junio de 2018.

La mayoría de las solicitudes llegaron con el concepto favorable para la extradición de la Corte Suprema de Justicia y algunos con aprobación presidencial, lo que facilitó el trámite hacia el país del norte.