Tras un año de masacre de geólogos quedan dos responsables por capturar

Pasadas las 10 de la noche de este jueves se cumplió un año del asesinato de Laura Flórez, Camilo Tirado y Henry Martínez, los tres geólogos de la Continental Gold que fueron ultimados en el corregimiento de Ochalí, en Yarumal.

EL COLOMBIANO fue el único medio que llegó al sitio tras el ataque. Allí fue posible evidenciar el temor que dejó este hecho en la zona y las autoridades lograron comprobar que los atacantes pertenecían a las disidencias lideradas por Ricardo Abel Ayala, alias “Cabuyo”, y un reducto del Eln llamado “La Luminosa”.

La acción de la Fuerza Pública y la Fiscalía para identificar y capturar a los responsables fue ágil. En pocos días se estableció que el motivo de la masacre fue una retaliación de alias “Cabuyo”, pues pretendió extorsionar a la compañía minera exigiendo el pago del 10 % de su inversión en la zona, pero al no tener respuesta, ordenó al equipo de geólogos que abandonaran la zona.

El ataque ocurrió antes de que se cumpliera el plazo que los criminales había fijado para que el equipo de profesionales se fuera.

Y aunque en menos de un mes el Ejército cerró el cerco sobre las disidencias de los frentes 18 y 36 de las Farc y los responsables de la masacre empezaron a ser capturados o a morir en las diferentes operaciones militares, hoy los ojos están puestos sobre dos de ellos: alias “Cabuyo”, que estaría en zona rural de los municipios de Briceño, San Andrés de Cuerquia y Toledo, y alias “Andrés”, que estaría en zona limítrofe de Antioquia y Córdoba.

Paralelamente, el proceso judicial también muestra avances. El pasado 23 de julio, la justicia logró las primeras dos condenas a responsables: John Neison Sepúlveda, alias “Garbanzo”, y Jonathan Carvajal Holguín, alias “Jonathan”, fueron sentenciados por el Juzgado Primero Especializado de Antioquia a 36 y 30 años respectivamente, tras ser hallados culpables por los delitos de homicidio, tentativa de homicidio, porte ilegal de armas de fuego y concierto para delinquir.

No obstante, desde las familias de las víctimas, han llegado voces que manifiestan que aún no se ha hecho justicia completa. Al momento de conocer el fallo, Jairo Flórez, papá de Laura Flórez, manifestó que la condena “es irrisoria para todo el dolor que estos miserables les causaron a nuestras familias. Ellos no tuvieron piedad, atacaron a personas que no les estaban haciendo mal a nadie, que simplemente estaban trabajando en esa zona”.