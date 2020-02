“Lo del Eln no fue un paro nacional, fue una acción de terror”: alto comisionado para la paz

Tras la culminación de las 72 horas de paro armado del Eln, el alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, aseguró que la jornada que empezó el pasado 14 de febrero y terminó el 17 de este mismo mes no se trató de un paro nacional, sino de acciones para atemorizar a los ciudadanos.

“El paro no fue nacional, no fue un paro porque realmente de lo que se trató fue de una acción de terror, de atemorizar a los ciudadanos a través de estas amenazas. Fue una acción de una parte del Eln que busca generar temor y denota con claridad la división de esa guerrilla. En ese sentido, ese grupo debe unificarse o desaparecer porque se ha visto que no hay una unidad de mando y eso no ayuda a la paz”, indicó el alto comisionado.

Puede leer: Esto fue lo que dejó el paro armado del Eln en el país

Ceballos agregó que mientas el Frente Oriental anunció un paro nacional, que no tuvo la capacidad de hacer, hay otras facciones del Eln tratando de buscar espacios para la paz. Pero reiteró que entre las condiciones para que el Gobierno se siente a negociar con esta guerrilla es que cesen los secuestros y las acciones criminales en contra de la población civil.

Se evitaron más de 90 ataques

A propósito del paro armado del Eln, el comandante de las Fuerzas Militares, general Luis Fernando Navarro Jiménez, afirmó que gracias a la inteligencia y labores en el territorio, la Fuerza Pública logró detectar 117 “intenciones terroristas” del Eln, de las cuales 94 lograron ser evitadas. “Esto equivale a una neutralización mayor del 80% de estas intenciones. La mayoría de estas acciones se concentraron en Arauca, Cesar, Norte de Santander y Chocó”.

El oficial afirmó que el Eln “buscó amedrentar a nuestros compatriotas y volvió a demostrar que sus acciones siembre van contra la población civil. Siempre el Gobierno y el pueblo colombiano rechazarán y considerarán ilegitima toda acción que vengan de organizaciones terroristas como el Eln”..

Sobre las afectaciones a integrantes de la Fuerza Pública, Navarro confirmó que “uno de nuestros suboficiales del Ejército fue asesinado, mientras que seis policías y un soldado profesional resultaron heridos en diferentes hechos”.

Recordó que en lo que va corrido de este año, la Fuerza Pública dio muerte a 62 integrantes del Eln.