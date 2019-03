Presidente Duque objetó la ley estatutaria de la JEP

“Para buscar una genuina reparación el Gobierno objeta por inconveniente el artículo 7 de la ley estatutaria de la JEP porque no establece de manera clara la obligación principal de los victimarios de reparar integralmente a las víctimas. Los colombianos debemos tener claro la importancia de precisar que los victimarios deben adelantar una reparación material con sus bienes y activos que satisfaga a las víctimas. Es lo mínimo que Colombia espera”, dijo el presidente Iván Duque . Esta objeción es una decisión autónoma del presidente, ya que quienes pidieron objeciones públicamente no se refirieron a este asunto.

“El inciso octavo del artículo 63 es inconveniente para los colombianos porque no determina el alcance de la competencia atribuida al Alto Comisionado para la Paz para verificar la lista de quienes son reconocidos como miembros de los Grupos Armados que se sometan a un proceso de paz”, expresó el mandatario, quien agregó que “no es conveniente debilitar una atribución que por años ha tenido el Alto Comisionado para la Paz para evitar que delincuentes se oculten y ganen beneficios e impunidad, incorporándose a un proceso de paz por la puerta de atrás”.

Originalmente en la Ley Estatutaria quedaba claro que la Fiscalía continuaría adelantando investigaciones relativas al conflicto armado hasta que la Sala anunciara públicamente que presentaría su resolución de conclusiones al Tribunal de Paz. La Corte dispuso que los investigadores no podrán ordenar la citación a la práctica de las diligencias judiciales, con lo que ata las manos del ente acusador, según el fiscal Néstor Humberto Martínez . El presidente lo consideró inconveniente ya que no precisa las diligencias judiciales que la Fiscalía debe abstenerse de realizar.

“Esa renuncia a la acción penal es inconveniente porque constituiría impunidad. El Estado no puede renunciar a perseguir a los responsables de los delitos de lesa humanidad sin haber agotado todos, todos los esfuerzos para encontrar la Justicia y la Verdad”, dijo el mandatario. Esta objeción fue solicitada por el fiscal general Néstor Humberto Martínez, quien aseguró que el Estado tiene el deber irrenunciable de investigar, juzgar y sancionar todos los crímenes contra la humanidad y no solo a quienes los ordenaron. El partido Conservador y el Centro Democrático también pidieron objetar este punto.

“El artículo 150, referente a la extradición de personas por conductas posteriores a la firma del Acuerdo Final, es inconveniente debido a que no precisa lo que ya fue dicho en la ley de Procedimiento de la JEP cuando expresa que la Sección de Revisión del Tribunal de Paz no puede practicar pruebas. No hacer esa precisión afectaría gravemente la cooperación judicial de Colombia con otros países”, dijo Duque. Esta solicitud la hizo el expresidente Álvaro Uribe y toma relevancia justo en el momento en que la JEP estudia la solicitud de extradición de Seuxis Hernández Solarte, conocido como “Jesús Santrich”.