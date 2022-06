“He venido aquí como víctima a hablar del perdón. Salí después de siete años de secuestro a hablar de paz y reconciliación. He sido defensor de la JEP, pero el Acuerdo tiene muchas deficiencias ”, dijo López una vez se le entregó el micrófono.

La petición del exdiputado se basó en la reparación económica porque, según él, las víctimas no han accedido a este derecho porque el Acuerdo no lo contempló.

“Ustedes tienen que contribuir a la reparación de las víctimas. No lo pido para mí, lo pido para los millones de víctimas que están afuera pasándola muy mal, mientras ustedes viven sabroso en el Congreso ”, sentenció López.

“No basta solo con pedir perdón. Por eso pido ajustes al Acuerdo, ¿de dónde acá estamos borrando, de una solo brochazo, el componente de reparación económica para las víctimas?, ¿por qué se habla de restauración para las víctimas de desplazamiento si no han podido retomar el proyecto de vida que les fue truncado? En el Acuerdo no quedó la reparación económica”, reparó.

Pese a sus críticas, el exdiputado del Valle afirmó que es mucho más ético que las Farc estén haciendo política y no “ordenando secuestros y asesinatos”.

López estuvo secuestrado desde el 2002 hasta febrero de 2005. Fue el único sobreviviente luego de que las Farc asesinaran en cautiverio a 11 de sus compañeros de la Asamblea del Valle en 2007.

El último secretariado de la antigua guerrilla estará reconociendo la verdad sobre los secuestros en el marco del conflicto hasta este 23 de junio.

“Hemos venido aquí como último secretariado de las desaparecidas Farc, en mi calidad de último comandante, a asumir nuestra responsabilidad individual y colectiva frente a uno de los más abominables crímenes cometidos por nuestra organización fruto de una política”, puntualizó el exFarc, Rodrigo Londoño.

Siga aquí a la audiencia de reconocimiento: