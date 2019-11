Sigue la violencia en el Cauca: Tres atentados dejan otro muerto

No para la violencia contra los indígenas en el norte del Cauca, como bien lo confirman los últimos ataques contra comuneros de Toribío y Corinto, donde uno de ellos murió y otros más resultaron heridos, mientras otros más quedaron ilesos.

Es así que, mientras apenas lloraban la partida de Alexander Vitonás Casamachín, de 18 años y asesinado en la noche del sábado, hombres armados truncaban violentamente la vida de Jesús Mestizo en la vereda Loma Linda de Toribío.

Al mismo tiempo, en la vereda La Playa, otros delincuentes irrumpían en la casa de Arbey Noscué, para atacarlo con armas de fuego que, por fortuna, se trabaron; dándole tiempo al coordinador de la guardia de escapar.

Pero no todo paró ahí. En Corinto, y según la denuncia del Consejo Regional Indígena del Cauca, dos guardias nativos resultaron heridos en un ataque de pistoleros, registrado en inmediaciones de la sede en este municipio de dicha organización nativa. Uno de ellos, al ver la situación, ingresó corriendo a la Estación de Policía, salvando así su vida, el otro terminó lesionado al caer al piso, mientras uniformados pusieron en fuga a los agresores al percatarse de la situación.

Esa, entonces, fue la jornada violenta que vivieron los indígenas en la noche de este domingo por culpa de aquellos que adelantan un plan para acabarlos, como ha denunciado reiteradamente el alcalde de Toribío, Alcibíades Escué, al señalar que es una gente muy poderosa que los quiere exterminar.

“Frente a la desarmonía que pasamos como pueblos indígenas, nos duele mucho la dificultad que vivimos en carne propia, hoy nuestro pueblo indígena va a continuar en la resistencia, en seguir unidos, fortaleciendo nuestra cultura y la identidad”, indica el mandatario de este municipio, sin ocultar el terror que siente al ver cómo caen sus compañeros.

Y es que una sola semana, en hechos diferentes, siete comuneros han sido asesinados en esta zona nortecaucana, en medio de medidas gubernamentales que generan más miedo y preocupación entre la población, como la puesta en marcha de una unidad Fudra del Ejército, de 2.500 efectivos, en estos municipios para contrarrestar al grupo armado que está detrás, según el gobierno, de esta ola de violencia: la disidencia Dagoberto Ramos de las Farc.

De hecho, en municipios vecinos de Corinto, Miranda, Jambaló, Santander de Quilichao y Caloto, empezó a circular un panfleto, anunciado la llegada de más guerrilleros a la zona, de ahí una serie de advertencias como la de no hablarle a los integrantes de la fuerza pública, no portar armas de fuego, ni prendas militares, no chantajear económicamente a nombre de esta organización, no consumir alucinógenos en sitios públicos, entre otras advertencias que generan más miedo a los nortecaucanos.

Ese entonces, es el panorama de muerte que se vive en dicha región, obligando a organizaciones sociales y religiosas a convocar jornadas de rechazo, como que se adelantará este lune para exigir que detengan los ataques contra los indígenas.

“Como cristianos creemos que la vida de cada ser humano es digna, sagrada, es querida por Dios, es irrepetible. La misión por la vida, es defender al más frágil y vulnerable”, manifiestó Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Popayán, al convocar a una peregrinación, desde Cali, hacia Tacueyó.

En la mañana de este lunes, el presidente Iván Duque anunció que realizaría un consejo de seguridad en Popayán, en el que estará acompañado del Ministro de Defensa y la cúpula militar.