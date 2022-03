“Vamos a llenar de explosivos toda la parte de la selva que no sea transitable. Inclusive ya se está haciendo ese trabajo de minado. Para que Dios no lo quiera el día de mañana alguien le dé por meterse por allá donde no hay camino ni nada y Dios quiera no pase algo, no vayan a decir que aquí no vino las Farc la compañía Adán Izquierdo a decirles que no se metieran por allá”, dijo el disidente.

Según el hombre alzado en armas, están minando porque “el enemigo nos manda fuerzas especiales, nosotros también tenemos y mejores que las del Estado, si el enemigo nos mete unidades al monte, nosotros también nos metemos y vamos a sacar a la gente de allá a punta de explosivos“.