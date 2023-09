Petro no se guardó nada y se despachó contra esa iniciativa de los ganaderos que criticó duramente al punto de asegurar que se trata de una invitación “ al paramilitarismo ”, afirmación que incomodó a Lafurie .

En esa línea, esa federación de ganaderos cuestionó que el Gobierno no está fomentando un “ desarrollo rural fraterno ”, sino movilizaciones de los sectores campesinos para defender la reforma agraria que, según ellos, van a terminar en choques innecesarios .

“El camino propuesto por el Gobierno es pacífico pero debe respetarse. Hemos propuesto comprar a precio comercial la mitad de las grandes haciendas y aumentar la productividad de la ganadería. La respuesta no debe ser la burla y el engaño ”, apuntó Petro.

Además, el mandatario fue más duro todavía en su respuesta y planteó que “ el Estado colombiano no se prestará al genocidio ” y apuntó que se trata de un llamado a mantener a Colombia “en la brutalidad feudal” que “ya no sirve ni a quienes la impulsan ni al país”.

Por su parte, Lafaurie le puso el pecho a la polémica y defendió que como presidente de Fedegán tiene que reforzar las “brigadas solidarias ganaderas” para proteger los intereses de quienes pertenecen a la federación que representa.

“Este es un país que no se le puede volver a generar espacios que eventualmente repitan una historia ya superada (...) El presidente Petro no me puede ahora venir a cuestionar y mucho menos a señalar de paramilitar”, dijo Lafaurie en Blu Radio.