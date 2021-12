Se le rebelaron a Uribe

En el Centro Democrático la conformación de esta lista ocasionó algo que tiempo atrás era inimaginable: Álvaro Uribe –líder natural de la colectividad– ha recibido críticas públicas de sus congresistas por las decisiones tomadas. Uno de los temas que sigue generando malestar es que Miguel Uribe Turbay (último en las elecciones a la Alcaldía de Bogotá en 2019 con 426.625 votos) sea la cabeza de lista al Senado.

La senadora María Fernanda Cabal –a quien Uribe le negó la cabeza y finalmente le entregó el puesto 100– ha sido una férrea opositora a esta decisión y este lunes volvió a lanzar cuestionamientos. “Lo aburridor en la política es que se premia a los de afuera y se castiga a los de adentro y eso no es un buen ejemplo”, dijo.

Cabal no fue la única insatisfecha con los movimientos de esta lista, que según fuentes cercas al partido fue ordenada y aprobada única y exclusivamente por el expresidente Uribe. Hubo otros dos congresistas que se despacharon en críticas de alto calibre y uno de ellos llegó al punto de renunciar este martes.

Se trata del representante a la Cámara, Edward Rodríguez, quien abandonó el partido y desistió de aspirar al Senado al asegurar que se sintió “maltratado y menospreciado” a pesar de que alcanzó la votación más alta en la lista por Bogotá en 2018, con 104.248 votos.

En diálogo con EL COLOMBIANO, Rodríguez explicó que decidió renunciar ya que el partido no aclaró por medio de un pronunciamiento que él no tuvo impedimentos éticos para ser precandidato presidencial –como se dijo en septiembre– y además generó malestar la falta de claridad en el número que se le asignaría en la lista al Senado.

“Primero me ofrecieron el número 100 y se lo dieron a Cabal. Luego me ofrecieron el 10 y se lo dieron a Paloma Valencia. Después me dijeron que el 11 estaba libre y después terminaron dándome el 17. No es solo el número, sino la falta de palabra. Decidí renunciar ante reiterados maltratos por diferentes temas”, explicó.

Previamente, la senadora Amanda Rocío González se había despachado contra Uribe y el partido porque el pasado domingo, un día antes de la inscripción, le negaron el aval. Según la congresista, la directora de la colectividad, Nubia Stella Martínez, la llamó y le informó que no podía aspirar en 2022 porque su aval sería entregado a Alirio Barrera –exprecandidato presidencial–, y él solo se lanzaría si era el único candidato por Casanare, de donde también es González.

“Es triste que el partido decida de forma arbitraria premiar la mezquindad, mediocridad y amiguismo, dejando de lado el sentir de sus bases y su gente en las regiones (...) Es lamentable que el partido y el expresidente Uribe, haciendo uso de inusuales facultades, pretendan transgredir mis derechos”, cuestionó González.

Este diario consultó al Centro Democrático sobre estas polémicas declaraciones, pero decidieron no hacer ningún pronunciamiento al respecto.