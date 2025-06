Otra amenaza: ahora Petro habla de Constituyente si le tumban el ‘decretazo’, ¿qué sigue?

El mismo día en que firmó el polémico decreto que da vía libre a su consulta popular –con todo y que fue negada por el Senado el pasado 14 de mayo–, el presidente Gustavo Petro volvió a sacudir al país con otro anuncio: su Gobierno acudiría a una Asamblea Nacional Constituyente.

El mandatario aseguró que, en caso de que la Corte Constitucional tumbe el ‘decretazo’, buscará recoger ocho millones de firmas para volver a presentar la consulta popular y, en caso de que vuelva a ser negada, “ya no queda otro mecanismo”.

“Si se cae en la Corte entonces se recogerán ocho millones de firmas del pueblo colombiano para volver a presentar la consulta. Y si se vuelven a presentar, a burlar de la consulta, entonces ya no queda otro mecanismo que un pueblo que en elecciones masivamente pida a la Asamblea Nacional Constituyente, que no me beneficia a mí, porque para esa época yo ya estaré terminando mi mandato”, dijo el mandatario el jueves en la noche, desde Cali, a CNN en Español.