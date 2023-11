El presidente Gustavo Petro le solicitó este martes a la Fiscalía General de la Nación investigar a quienes estarían detrás de una cadena de la red social WhatsApp en su contra, en la que no solo se le critica, sino que también se pide su muerte.

El personaje en cuestión también lanza una amenaza: “A ese tipo no lo dejan terminar el Gobierno , sea porque le den en la cabeza o porque lo bajen de allá. A ese tipo hay que bajarlo de allá a las buenas o a las malas”.

El mandatario se refiere a la denuncia publicada por el excandidato presidencial Alfredo Saade, quien compartió un audio –a pesar de no estar comprobada su veracidad–, en el que se escucha a un hombre sin identificar diciendo que Gustavo Petro “va a ser peor que Nicolás Maduro”.

Entonces el fiscal Barbosa no tardó en responderle: “Si el presidente quiere un enfrentamiento con la institucionalidad colombiana, yo estoy listo a darlo en cualquier momento ”, al mejor estilo de quien quiere batirse en un duelo.

Dijo que hay un plan para desacreditar a la funcionaria: “Entonces la situación es muy simple, hay que acabar a la vicefiscal general de la Nación, que es la responsable de que el hijo esté en este momento en una acusación, fue la señora del hijo la que lo denunció”, señaló Barbosa, refiriéndose a Day Vásquez.

De paso le recordó que no es su “jefe”, razón por la cual no tiene por qué inmiscuirse en investigaciones que solo le competen al ente de investigación que él encabeza como fiscal General de la Nación, pero además le hizo una advertencia: “No se le olvide que no está por 20 años en el poder, en dos años vuelve a ser ciudadano”.