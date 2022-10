Como respuesta a la situación de violencia en Puerto Leguízamo, altos funcionarios del gobierno Petro, como la jefe de gabinete Laura Sarabia, el ministro del Interior Hernando Alfonso Prada, el ministro de Defensa Iván Velásquez y el alto comisionado para la paz Danilo Rueda, se reunieron con las autoridades locales y los representantes de organismos de verificación internacional para abordar las posibles soluciones a las problemáticas generadas por el narcotráfico en el Putumayo.

Durante la reunión, el presidente Gustavo Petro pronunció un discurso donde dio varias ideas para abordar esta problemática desde la raíz y dio luces sobre sus planes alrededor de la paz total. Según el presidente, el Putumayo sería el espacio para poner a prueba estas iniciativas, que involucran un diálogo abierto con las comunidades para trata de mitigar la violencia en Puerto Leguízamo, que tiene 100 asesinatos por cada 100.000 habitantes al año, muy por encima del promedio nacional que a 2021 era de 27 asesinatos por cada 100.000 habitantes.

Según Petro, la posibilidad de la paz no es simplemente un acuerdo entre el gobierno, el poder judicial y las organizaciones ilegales. Además de ofrecer caminos jurídicos para los ilegales, también es necesario diseñar estrategias que permitan un desmantelamiento pacífico del narcotráfico en toda la cadena, “desde los obreros del narcotráfico que no tienen otra opción y las organizaciones compuestas por jóvenes que no tienen otra oportunidades en el territorio y reciben dinero por matar, desencadenando los niveles de violencia y de barbarie”, afirmó.

Esto implicaría un pacto social de todos los actores, para cambiar de actividad económica y un diálogo incluyente, con todas las partes, incluyendo los actores ilegales, una vez dejen las armas. “No es lo que yo creo que es lo conveniente para este territorio o lo que un técnico o un gobernante local crea, sino lo que la sociedad misma quiere de su territorio según su experiencia”, explicó. La idea sería que dicho diálogo generara el plan de ordenamiento territorial de la región.