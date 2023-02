Por su parte, el también representante Hernán Cadavid (Centro Democrático) reclamó que “Petro no conoce el sistema de salud”, y que tanto el jefe de Estado como la ministra Corcho “utilizan datos e imágenes falsas para justificar sus barbaridades. Ya no canse más, entienda que pasó la campaña y no, no tenemos los hospitales así en Antioquia. Es Venezuela, de su amigo (Nicolás) Maduro”.