En el sur piden que se declare emergencia por la minga

La preocupación sigue creciendo en el sur del país por el paro de las comunidades indígenas y campesinas en el Cauca, que este martes ajusta 22 días. Ya hay escasez de alimentos, gasolina y algunos productos son vendidos a precios que rayan con la especulación.

En Popayán cuatro puntos de venta de tiendas D1 (de bajo costo) cerraron sus puertas por la falta de insumos y productos. “Lo que hemos escuchado es que todas las van a cerrar porque ya casi no queda nada de inventario para ofrecerles a los clientes”, comentó una empleada de una de las tiendas.

Algunos estantes de supermercados de cadena, como el Éxito y Olímpica, se ven vacíos y hay escasez de pollo y de cárnicos procesados.

A todo eso se suma que una botella de litro y medio de gaseosa la están vendiendo hasta en $8000, cuando su precio no sube $3000.

Por un galón de gasolina están pidiendo en ciertas estaciones hasta $20.000 y para comprarlo hay que hacer largas filas.

Estas son las consecuencias del paro que se deriva de los campesinos y que además tiene en riesgo la llegada de turistas para la celebración de la Semana Santa.

Según la Sociedad de Agricultores de Colombia, los pequeños productores de papa, frutas y hortalizas, los lecheros y avicultores son los más afectado por el paro.

No hay cifras oficiales sobre cancelaciones de reservas hoteleras, pero fuentes cercanas a El País informaron que dichas cancelaciones se acercan a los $300 millones.

“Todo esto es un duro golpe para la economía de nuestro departamento”, dijo el gobernador del Cauca, Óscar Campo.

En razón a esta situación las pequeñas y medianas empresas del Valle, agremiadas en Acopi, le solicitaron al Gobierno decretar la emergencia económica para Cauca, Huila, Valle y Nariño durante el tiempo que dure la negociación con la minga indígena.

Según el gremio, se deben establecer medidas excepcionales para la reactivación económica y social de estos departamentos, tales como, excepción de impuestos, plazos cómodos para el pago de los que están por declarar, líneas de crédito flexibles y con periodos de gracia, incentivos e inversión en los sectores más afectados y productores de perecederos, etc. “Somos respetuosos del derecho a la protesta y movilización que tienen los grupos sociales en el país, siempre bajo el principio de que el derecho colectivo prime sobre el derecho particular, pero la protesta y la movilización del CRIC no pueden implicar repercusiones en las actividades económicas y de la población” dijo el gremio económico.

“Consideramos que el diálogo es el único mecanismo valido para dirimir las diferencias existentes entre las partes, el cual claro está, debe cimentarse en el respeto y la responsabilidad sobre lo que se acuerda”, añadió Yitcy Becerra, directora regional de Acopi, Valle del Cauca.

Impacto en el Valle

Autoridades agrícolas reportaron que algunos productos de la canasta familiar que ingresan por el sur del país han elevado sus precios debido al bloqueo de la vía Panamericana, toda vez que los campesinos deben pagar mayores costos en fletes para poder transportarlos al Valle desde regiones como Nariño y Cauca.

Debido a la cuarta semana de bloqueo de la carretera por parte de las comunidades indígenas, en el Valle existe disminución en la oferta de algunos alimentos agrícolas que proceden de esa zona del país. Los que registran una baja oferta en el mercado regional son la papa parda, papa guata, arveja, zanahoria, cebolla larga, choclo dulce, fríjol, tomate, papa amarilla, ulluco, lulo, mora, y limón mandarino, entre otros, según el reporte entregado por Cavasa.

Para Rubiela González, secretaria de Agricultura del Valle, la carencia de productos, en especial los cultivados, impacta negativamente a la región, “nos estamos viendo afectados porque en los mercados campesinos y en supermercados algunos alimentos escacean. Los altos costos en los fletes, aumentan el problema”, dijo.

Siguen los diálogos

- La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, aseguró que este martes se retomarán los diálogos con las comunidades indígenas en el Cauca y que el Gobierno lleva una propuesta relacionada con proyectos productivos, tierras y temas que tienen que ver con educación y salud.

- En la tarde de ayer otra comisión arribó a la concentración de la minga ubicada en el corregimiento de La Delfina, en la vía Cali - Buenaventura con la que esperaban también reactivar las negociaciones.