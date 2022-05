Del mismo modo, Ramírez aseguró, en su cuenta de Twitter, que “no he hecho nada por lo cual Piedad Córdoba deba agradecer”. Agregó además que el cónsul Carrillo, le brindó la atención que se presta a cualquier connacional, “lo cual es función legal de la Cancilleria y no un favor personal”.

“Nos hemos limitado, como en todos los casos de atención a nuestros connacionales, a orientar los servicios de asistencia y el acompañamiento pertinente. Ninguna gestión es particular o diferencial. En el caso de la senadora electa, Piedad Córdoba, no hubo participación de la vicepresidente y canciller Marta Lucía Ramírez”, explicó Michel Yair Carrillo, cónsul de Colombia en Tegucigalpa.

No obstante, la Cancillería afirmó que desde el consulado de Tegucigalpa se le brinda la misma asistencia a todos los colombianos y que, en el caso Córdoba, no hubo ninguna participación de la Vicepresidente y Canciller.

La política antioqueña fue retenida hacia las 9:00 de la noche de este miércoles en el aeropuerto internacional de Comayagua, de Honduras, cuando en un control de rayos X le detectaron la alta suma de dinero en efectivo.

El dinero que portaba la Congresista electa, que al cambio eran unos 267 millones de pesos, según ella, fueron obtenidos como pago por una asesoría que prestó a un empresario colombiano, identificado como Mauricio Sánchez, que está radicado en ese país centroamericano.

“Yo misma fui la que sacó la plata para pagar el impuesto de salida. En la aduana un muchacho, muy sobrado, dijo que había que contarla una por una. Yo no me iba a poner a discutir por eso. La plata fue contada, yo no estoy retenida y no he tenido ningún problema con eso”, fue la explicación inicial de Córdoba.

En el proceso de investigación, la autoridad migratoria de honduras se entrevistó con el empresario Mauricio Sánchez para que rindiera versión sobre el origen del dinero.