La decisión de trasladar de Bogotá a San Andrés gran parte de la logística del tradicional desfile militar del 20 de julio, provocó resquemores en algunos sectores de la sociedad. No tanto porque la isla no merezca un evento de envergadura, sino porque creen que de esa manera el presidente Gustavo Petro pretende enmendar el incumplimiento que generó esta semana, cuando prometió estar con los sanandresanos en la lectura del fallo de la Corte de La Haya y no se apareció.

La inconformidad se remite al pasado jueves, cuando la Corte Internacional de Justicia se pronunció en favor de Colombia, acerca de la demanda de Nicaragua para que le reconocieran jurisdicción sobre la plataforma continental (subsuelo) a 200 millas náuticas de su costa.