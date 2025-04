A propósito de la carta de Leyva, ¿las adicciones pueden afectar las facultades personales y laborales?

Con el ánimo de aportar desde una mirada profesional y experta ese último punto sobre la vida personal de Petro —que por tratarse del presidente de la República atañe el ámbito público—, EL COLOMBIANO dialogó con el médico psiquiatra Jeffrey González Giraldo, quien además es investigador, profesor universitario y especialista en adicciones y patología dual. Explicó, en términos generales, cómo afecta el consumo de sustancias alucinógenas o de alcohol las facultades de una persona; así mismo, se refirió a lo escrito por Leyva sobre el jefe de Estado señalando que, hasta ahora, se trata de “meras presunciones” y no de diagnósticos.

Los duros señalamientos del excanciller Álvaro Leyva contra el presidente Gustavo Petro en una carta pública dejó boquiabierto al país y al mundo. Además de ratificar que el ministro del Interior, Armando Benedetti, y la canciller, Laura Sarabia, son un factor de división en el Gobierno, dejó espacio a las especulaciones sobre la salud mental del mandatario y del rumor no confirmado que es consumidor de drogas. “Fue en Paris donde pude confirmar que usted tenía el problema de la drogadicción (sic)”, afirmó Leyva.

Depende de si hay un trastorno por uso de sustancias. El simple consumo no define que haya un problema en áreas laborales o personales. También depende de la sustancia. Hay sustancias que son mucho más deteriorantes que otras o de la edad del paciente. Se sabe que en pacientes adolescentes o adultos jóvenes que estén teniendo aún su maduración cerebral, se ven mucho más afectados por el consumo de sustancias y, por último, hay que siempre tener en cuenta si hay una enfermedad mental que esté acompañando el consumo.

Dentro de los manuales clasificatorios que tenemos en psiquiatría, para que un paciente tenga un trastorno por uso de sustancias severo o una adicción, es aquella que vea muy comprometida sus áreas funcionales, que son las biopsicosociales. Es esa persona que se gasta más dinero del que debería gastarse en consumo y no priorice elementos fundamentales como su autocuidado, que no vaya al trabajo y que tenga dificultades familiares.

Desde el alcohol, que cuando se consume crónicamente es muy deteriorante. Teniendo en cuenta las estadísticas en Colombia, la sustancia más consumida que más afectación genera es la disfuncionalidad es el alcohol, seguido por la cocaína, opiáceos y derivados de la cocaína como el bazuco, que en nuestro medio son bastante deteriorantes.

El adulto joven y el adolescente se van a ver mucho más afectados. No obstante, después de superar una barrera entre los 60 y 70, uno podría pensar que también hay fenómenos de deterioro cognitivo que puedan estar empeorando el consumo de sustancias. En el rango de edad que dices, lo que uno podría inferir o suponer es que es un trastorno porque generalmente una persona no debuta en consumir sustancias a esas edades. El iniciar con consumo se da en edades tempranas.

¿Cómo es el comportamiento social, personal y laboral de una persona consumidora?

Hay rasgos de personalidad que se asocian ampliamente con el consumo de cierta sustancia. En psiquiatría consideramos que los pacientes que tienen un rasgo de personalidad impulsiva, es decir, que toman decisiones sin pasar por el filtro de la cabeza, tienen más probabilidad de sufrir de consumo de sustancias.

Hay algo que denominamos trastorno límite de la personalidad, que son esas personas muy impulsivas y emocionalmente inestables, suelen consumir más. Son personas inflexibles, emocionales, impulsivas, energúmenas y muchas veces también con rasgos narcisísticos de personalidad.

Dicho esto, ¿considera que lo expresado por el excanciller Álvaro Leyva sobre el presidente Petro puede ser verdad?

A Colombia y al mundo le ha hecho mucho daño el estigma acerca del consumo y de la salud mental. Sacar conclusiones a priori, sin una valoración médica y por mera presunción aumenta esos estigmas. Creo que debemos tener en cuenta la opinión del doctor (Álvaro) Leyva, que es una persona cercana al presidente, pero eso no nos permite ni nos da la potestad para inferir diagnósticos. Estos solo pueden ser realizados por un profesional en el área. Es una historia que hace ruido, pero no podemos llegar a ningún diagnóstico con la declaración de una persona netamente cercana. La invitación es más bien a que el presidente, si es como lo dice Leyva, consulte y busque ayuda. Si no son meras presunciones. Lo que sí llama la atención es que una persona muy cercana a él infiera este tipo de cosas, porque muy probablemente hay un problema, pero la única manera de detectarlo es con un diagnóstico médico.

