Cárceles para capos en altamar y ley antiterrorista: así sería la nueva política penitenciaria de De la Espriella

Un grupo de 20 integrantes de grupos de crimen organizado fue trasladado de cárceles de Barranquilla a otros centros penitenciarios, como parte de la política del presidente Abelardo de la Espriella de endurecer las condiciones de reclusión de la delincuencia, la cual también podría incluir en el corto plazo la presentación al Congreso de un Estatuto Antiterrorista.
El movimiento de presos fue anunciado por el jefe de Estado al amanecer de este martes, en su cuenta de X.
“Por orden mía, el Inpec está poniendo fin a las zonas de confort de quienes pretenden seguir delinquiendo desde las cárceles. Ordené el traslado a establecimientos penitenciarios de Bogotá de 20 personas privadas de la libertad que estaban recluidas en Barranquilla”, informó.
Y añadió que “diez de estos bandidos se encontraban ‘detenidos’ en estaciones de Policía y otros diez en la Cárcel Distrital de Alto Poder Criminal de Barranquilla”.
Una vez lleguen a la capital, los presos serán llevados a otras cárceles en distintas ciudades, según la disponibilidad de cupos.
Entre los afectados con la medida hay cabecillas de las bandas “los Pepes” y “los Costeños”, las principales generadoras de violencia en Barranquilla y su área metropolitana, por el control de las rentas del narcotráfico y la extorsión.
La lista incluye a Rodrigo Pantoja Linero (“el Gamo”), Brayan Camilo Lobo Guerrero (“el Lobo”), Fabio Andrés Diazgranados Pallares (“Caballo”) y Adrián Hernán Guerrero Peña (“el Miquito”), entre otros.