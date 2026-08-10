Exclusivo | Esta es la lista completa de los 104 peces gordos del crimen trasladados de la cárcel de Itagüí, ¿quiénes están?

Cabecillas de bandas criminales, de carteles narcotraficantes y antiguos frentes paramilitares, hacen parte de los 104 internos de la cárcel de Itagüí que fueron trasladados el fin de semana, por orden del presidente Abelardo de la Espriella.

EL COLOMBIANO tuvo acceso, en exclusiva, a la lista completa de los presos implicados, que ahora reposan en celdas de máxima seguridad de Valle del Cauca, Santander, Boyacá, Bogotá y Medellín.

En este listado se destacan líderes de “la Oficina” y exvoceros de las bandas del Valle de Aburrá en la mesa de diálogos con el gobierno de Gustavo Petro, como Freyner Alfonso Ramírez García (“Carlos Pesebre”), Jorge de Jesús Vallejo Alarcón (“Vallejo”) y José Leonardo Muñoz Martínez (“Douglas”).

También hay asesinos de líderes sociales, como Ronald Rolando Echavarría Arango (“Ronald” o “El Zarco”), jefe de la banda “la Agonía”, de Medellín.

Los traslados de Itagüí incluyeron a cabecillas del Clan del Golfo, entre ellos Ernesto Goez Valderrama (“El Tío”), Camilo Torres Martínez (“Fritanga”) y Octavio Cartagena Benítez (“Gabriel Paraco”).

De los excomandantes paramilitares, se destacan Carlos Mario Jiménez Naranjo (“Macaco”), del bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC); Hernán Giraldo Serna (“El Taladro”), del frente Resistencia Tayrona; y Luis Arnulfo Tuberquia (“Memín”), del frente Noroccidente.

De igual manera, hay expolicías corruptos que fueron reclutados por “la Oficina” y terminaron convertidos en peces gordos, como Jean Fernando Espinosa Lopera (“La Firma”) y Jhon Eduardo Barbosa Muñoz (“Barbosa”).

A continuación, la lista completa de los internos transferidos de Itagüí a otras prisiones:

- Fausto Reina Bravo, apodado “El Profe”

- Freyner Alfonso Ramírez García, alias “Carlos Pesebre” o “Pedro el Viejo”

- Cristian Camilo Mesa Rúa, “Fresas”

- Jhon Fredy Manco Torres, “El Indio” o “Alberto”

- Raúl Enrique Pino López, “Simpson”

- Edwin Ferney Vélez Restrepo, “El Mellizo”

- Luis Daniel Pérez Arboleda, “Montañero”, “Daniel” o “Farruco”

- Andrés Felipe Rodas Montoya, “Yerbas” o “Doctor”

- Carlos Alberto Mazo Cortés, “Caliche” o “El Escamoso”

- Carlos Arturo Castor Plaza, “Franco”

- Carlos Fernando Ayala Barrera, “El Gomelo” o “El Emperador”

- Carlos Mario Jiménez Naranjo, “Macaco”

- Elder Darbey Zapata Rivera, “Grande Pa”