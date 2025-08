“Estas cifras no existían en la historia de Colombia. Solo en este Gobierno hubo el mayor número de estudiantes en universidades públicas y privadas, que sumadas nos dan 2.553.560 estudiantes”, dijo el presidente.

Cuando mostró esas cifras, lanzó una de sus propuestas sacadas de la nada. “Ojalá alguna vez se elimine el examen de entrada para la universidad pública. Aún no podemos porque no tenemos cobertura total. Todos los que salgan de un colegio público o privado tienen derecho a la educación superior”, expresó.

Mientras mostraba sus gráficas, reiteró sus señalamientos contra las entidades promotoras de salud (EPS). “Nos presionan para que sigamos subsidiando clínicas con dinero público, que son propiedad de los dueños de las EPS que se han apropiado de la plata de Colombia”.

Sobre el final de su intervención, Gustavo Petro volvió a criticar a los medios y al cubrimiento que hacen sobre el sistema de salud y las decisiones del Gobierno sobre el sector.

“En los medios dicen que teníamos uno de los mejores sistemas de salud del mundo. ¡Mentirosos! Tenemos uno de los peores del mundo. No digan mentiras. Eso es inconstitucional. No tienen el derecho a mentir solo para que uno de sus amigos, que les hace crecer las utilidades a los propietarios de medios de comunicación sea presidente. ¡Dejen que el pueblo decida libremente! No lo manipulen en sus creencias. La prensa tredicional de Colombis está mintiendo para que su candidato sea presidente”, señaló.

Para más noticias sobre política, paz, salud, judicial y actualidad, visite la sección Colombia de EL COLOMBIANO.