Uribe tratará de enmendar listas al Congreso del Centro Democrático

Ante esa situación, EL COLOMBIANO conoció que el expresidente tratará de hablar con el congresista para que desista de esa decisión, y tratará de enmendar la lista al Senado de la colectividad, haciendo que el nombre de Rodríguez sí aparezca.

En diálogo con este medio, el congresista explicó que decidió dejar el partido porque considera que ha faltado palabra y compromiso, además de que la colectividad nunca se retractó por asegurar que no tenía las condiciones éticas para ser candidato presidencial.

Además, explicó que no hubo claridad en la asignación del número para su candidatura al Senado, por lo que decidió renunciar. “Primero me ofrecieron el número 100 y se lo dieron a Cabal. Luego me ofrecieron el 10 y se lo dieron a Paloma Valencia. Después me dijeron que el 11 estaba libre y después terminaron dándome el 17. No es solo el número, sino la falta de palabra”, apuntó.

Por ahora el expresidente no se ha comunicado directamente con Rodríguez, pues según aclaró el congresista, su contacto ha sido directamente con el director político del partido y no con su máximo líder. No obstante, Uribe tomaría cartas en el asunto próximamente.

Otra senadora renunció

Además de Rodríguez, el partido recibió otra carta de renuncia. Se trata de la senadora Amanda Rocío González (45.505 votos en 2018), quien aseguró que le negaron el aval para las elecciones de 2022 a última hora para dárselo a Alirio Barrera, exgobernador del Casanare.

González confirmó que abandona el partido después de que, según ella, le vulneraran sus derechos políticos y dignidad, ya que a pesar de haber hecho todo el proceso de inscripción previa, solo hasta el pasado domingo le informaron que no tendría aval.