Al interior del Centro Democrático ya se mueven los cimientos del partido por cuenta de la reunión del expresidente Álvaro Uribe Vélez con el presidente electo Gustavo Petro. Hay quienes creen que la aceptación del encuentro muestra el talante democrático del exmandatario, otros cuestionan que con el líder del Pacto Histórico no puedo haber diálogo y ya hasta el mandatario Iván Duque comentó que ve con buenos ojos esa cita.

La junta aún no tiene fecha en el calendario, pero se perfila como uno de los diálogos más determinantes del acuerdo nacional con el que Petro pretende llegar a la Casa de Nariño el próximo 7 de agosto, más si se tiene en cuenta que ese partido es el único que ha manifestado su intención de ser oposición al gobierno.