El reto principal que tiene el Gobierno de Gustavo Petro en materia internacional es el restablecimiento de relaciones con Venezuela, un régimen acusado de fuertes violaciones a los Derechos Humanos. Y, para esa tarea, se designó al embajador Armando Benedetti, un político que terminó de aliado del Jefe de Estado en plena campaña y que –desde ya– ratifica que Bogotá sí considera que Nicolás Maduró fue “elegido democráticamente”, aunque reconoce que sí hay fuertes señalamientos sobre el manejo que le da al país vecino. Benedetti, quien llegó a Caracas el pasado lunes, ya se reunió con Maduro y con su círculo más íntimo para entablar los puentes diplomáticos necesarios para el restablecimiento de relaciones, y dejó claro que –pese a que Estados Unidos los acusa a todos de ser narcotraficantes y ofrece millonarios recompensas por sus capturas– nada se hará sin previamente dialogar con Washington: “Queremos que sea un aliado en este proceso”. Al nuevo diplomático, de vieja trayectoria política en varios partidos tradicionales, lo caracteriza su franqueza para expresarse ante la opinión, por lo que en esta entrevista con EL COLOMBIANO asegura –sin titubeos– que a Maduro no se le puede exigir que capture a los jefes de las narcobandas que están en Venezuela cuando, a su juicio, ni Álvaro Uribe ni Juan Manuel Santos ni Iván Duque pudieron hacerlo en Colombia.

Bendetti también se reunió con quien es considerado el segundo al mando en el régimen, Diosado Cabello. FOTO: Cortesía

Embajador, acaba de terminar su primera semana en Venezuela. ¿Cómo le fue? “El presidente Gustavo Petro no lleva un mes de posesionado y yo ya estaba en Venezuela. Eso se hizo en tiempo record. Además, en 24 horas me reuní con el presidente Nicolás Maduro, con el Canciller Carlos Faria, con la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, con Diosdado Cabello, con Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea, y con el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, entre otros altos funcionarios. Eso no lo había hecho nunca nadie y lo resalto porque nos hemos movido muy duro y rápido para fortalecer las relaciones de Colombia y Venezuela, de Estado a Estado, de país a país, de pueblo a pueblo”. ¿De esa maratón de citas salió algún avance concreto más allá del saludo protocolario? “Eso deja las bases para lo que viene. Me gustaría abrir la frontera mucho más rápido, pero (Nicolás) Maduro ha pedido cautela sobre todo por el tema de seguridad y narcotráfico. Desde ya estamos trabajando conjuntamente temas de gas, internet, electrificación, exportaciones. Ha sido algo muy productivo. Además, hay más 4 millones de colombianos, aunque Maduro dice que son 6 millones, que quedaron tirados en Venezuela; quedaron en la desidia total, aislados y olvidados, sin cédulas ni registros ni pasaportes. Es que de los 15 consulados, tontamente, el gobierno anterior metió todos los muebles en el de Caracas. O sea, no están funcionando” ¿Todo esto también sienta las bases para la cita Petro-Maduro? “Preferiría que el presidente Petro vaya a Naciones Unidas, ahora en septiembre, y una vez pase eso se piense, y es una propuesta mía, que en octubre se vean los dos presidentes. Me imagino una agenda en la que no haya nada que tocar, me imagino a dos presidentes sentados en la frontera hablando espontánea y tranquilamente”. ¿Qué tanto complica este restablecimiento de relaciones el que Estados Unidos señale a Maduro de narcotraficante y ofrezca recompensa por su captura? “Yo no me puedo meter en los asuntos internos a menos que se pida una colaboración. Yo me senté ya con el embajador de Venezuela en Estados Unidos, con miembros de la Embajada de Estados Unidos en Colombia y con los delegados de negocios de ese país en Venezuela. A todos les dije que todo lo que se haga se hará de la mano de Estados Unidos y nada los va a tomar por sorpresa. Es más, les dije que estoy dispuesto a deliberar, escuchar y hasta discutir lo que les guste y lo que no. Eso distensiona bastante. Hay canales muy abiertos de comunicación, porque yo sé que es algo álgido, pero lo estoy llevando sin que me manipule ni Estados Unidos ni el presidente Maduro. Estoy tratando de ser cordial, pero con límites”. Estados Unidos, entonces, no es un impedimento... “Entendemos que si no es de la mano de ellos, de Estados Unidos, no se puede llegar a feliz término. Queremos que sea un aliado en este proceso”.

¿Por qué dijo que la denuncia contra Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional fue un error? “De pronto me expresé mal. Lo que pasa es que en Venezuela, en coordinación con el Gobierno, deben buscar una transición de la mano de la oposición y del presidente Maduro para que haya una elección. Pero lo que he hablado con un alto funcionario de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela es que en ningún país la sanción económica y el aislamiento ha llevado a que se caiga su mandato. Lo único que hacen ese tipo de medidas es enriquecer a quienes están arriba y se crean más mafias. Ese no es el camino para Venezuela”. ¿Qué quiere decir “un gobierno de transición”? “Lo que creo que es que la salida debe ser dialogada, en transición y en democracia. Esos tres preceptos nadie, ni siquiera Estados Unidos, los va a refutar”. ¿Maduro es un dictador, Embajador? “Maduro está elegido democráticamente, pero también hay requerimientos sobre las posibles ilegalidades que pudo haber en su escogencia. Pero esa es otra historia que no le compete al Embajador. Nosotros reconocemos el Gobierno de Venezuela porque es una relación de Estado a Estado y de pueblo a pueblo, no de Maduro a Petro. Nosotros no tenemos una afinidad ideológica. De hecho, hago una infidencia: el presidente Maduro me dijo varias veces en la conversación, que duró 45 minutos, que él hablaba con (Juan Manuel) Santos, en su peor momento, hasta dos y tres veces a la semana. Esto no ha sucedido con Petro, y esa es una de las tareas a las que me tengo que ver avocado”. Su frase “Maduro está elegido democráticamente” puede generar muchas interpretaciones... “Lo que digo es que está elegido democráticamente, pero sé que hay unos señalamientos en Derechos Humanos, distorsión de los datos electorales, pero eso es un tema que les compete a ellos dirimir”. Ahora con el Gobierno de Gustavo Petro, ¿qué papel juega Juan Guaidó? “Ahora de Embajador no puedo decir la verdad de Juan Guaidó. Pero, en todo caso, Guaidó no tiene nada que decir. Él es el juguete preferido del Gobierno (de Maduro), porque es tan precario lo que él hace que le ayuda siempre a Maduro”.

Benedetti se reunió en Caracas con Vladimir Padrino, ministro de Defensa de Maduro, a quien Estados Unidos acusa de ser narcotraficante. FOTO: Cortesía

Otro tema, Embajador: Monómeros. ¿Colombia sí la quiere comprar, cuánto se va a ofrecer, cuándo se daría? “Monómeros está en proceso, según las leyes nuestras, para que vuelva a ser de Venezuela, su dueño. A su vez, el 18 de julio que estuvimos en el Táchira, indagué sobre la intención de que nosotros pudiéramos comprar Monómeros y me dijeron que sí, que, incluso, el presidente Maduro estaba de acuerdo en vender Monómeros. La idea de nosotros es obtener el 52 por ciento”. Pero, ¿se sabe cuánto vale? “Nadie lo puede saber realmente. La razón es que los de aquí no saben cómo valorar lo de Pequiven y los de Pequiven tampoco tienen cómo valorar una empresa que se les quitó hace como 4 años. Una vez hecho lo de mirar cuáles son las propiedades, así como los activos y los pasivos, uno podría saber cuánto vale esa empresa. Pero Colombia sí la quiere comprar”. La ministra de Minas, Irene Vélez, desató polémica por su propuesta de importar gas desde Venezuela por el posible riesgo que eso representaría para la soberanía energética colombiana. ¿Qué opina? “Para esos ‘sabios’ que critican, no sé si saben que a nosotros nos quedan reservas de gas como de unos 7 años. No tenemos más. Y si el país que está al lado está lleno de reservas, y hay un gasoducto, el Antonio Nariño, y podemos conectarnos con ese sistema, ¿por qué no hacerlo? Si eso no se hace, pues que digan esos ‘sabios’ qué carajos hacemos”. ¿Importar gas de Venezuela no está mal? “Claro que no”. Usted se reunió con el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, y allá hay presencia de ELN, disidencias y otras narcobandas colombianas. ¿Ese tema se trató? “Se ha tocado, pero de forma muy superficial. La razón es que ese fue el primer diálogo con los funcionarios y no estaba bien poner un montón de temas que desentonaran con lo que yo estaba haciendo. Lo que pasa es que el tono de todas las reuniones lo vamos a ‘desmadurizar’ y ‘deselenizar’, porque hay que hablar con más optimismo ya que hay dos hermanos, Colombia y Venezuela, reencontrándose, y no todo el mundo está contento con eso”.