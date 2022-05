Eso dijo Gustavo Petro en entrevista con el periódico El Tiempo. En principio hay que decir que acabar con la exploración de un día para otro no es solo imposible si no una locura.

Si la idea de Petro es dejar de producir petróleo para reducir el impacto ambiental, pues lo del turismo no logra ese objetivo. Con el agravante de que Colombia necesitaría petróleo que ya tal vez no produciría y tendríamos que pagar todos los colombianos a precios muy altos.

Como en el caso del petróleo esta movida también tiene un grado de dificultad que la puede hacer inviable. ¿Cómo se le puede decir a un ahorrador que confió en los fondos de pensiones privados que ya su dinero no le pertenece si no que se va para el Estado, y este podría gastarlo a su discreción?

Si se toma al pie de la letra la frase del “perdón generalizado”, eso significaría que saldrían de prisión 100.000 presos. O si no, ¿a quiénes acogería? ¿desde cuándo? ¿por cuáles delitos? Llama la atención que en los últimos días Gustavo Petro fue una de las personas que se opuso a la extradición de Otoniel , el capo del Clan del Golfo. Por supuesto, Petro lo justificó diciendo que las víctimas tienen derecho a conocer la verdad, pero eso no es lo que ha venido ocurriendo.

Sin embargo, en un debate de Caracol TV, Petro otra vez, le bajó un poco el volumen a la propuesta y habló ya no de acabar con las EPS sino de “restringirlas” . Dijo el candidato: “Podemos tener un sistema hospitalario pago por el presupuesto y no por las EPS, las entidades quedarían restringidas a un sistema de aseguramiento de enfermedades catastróficas y de tercer nivel”.

En Colombia hay cerca de 3 millones de personas buscando trabajo. Y el sector público hoy emplea a 1 millón 200 mil personas. Es decir, se tendría casi que triplicar el esfuerzo empleador ¿De dónde sale esa plata? ¿De las pensiones? No, porque esas pensiones son para pagarles a los que no tienen pensión. ¿Del petróleo? No porque ya no se exploraría. Tal vez, como también ha propuesto Petro, ¿le tocará prender la máquina de hacer billetes para pagar todos esos salarios?

6. ¿Se prenderá la impresora de billetes?

El candidato Gustavo Petro propuso varias veces el año pasado que el Banco de la República emitiera billetes para enfrentar la crisis que se vivía por el Covid. Y que el Gobierno distribuyera ese dinero entre los más pobres. En su momento el exministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, le contestó argumentando que “decir que en la Jiménez con Séptima, una maquinita de dinero resuelve los problemas de todos, es una solución facilista, populista y equivocada”.

Una de las grandes tragedias de Venezuela tiene que ver con la manera como se dedicó a aumentar el gasto público, para ello imprimió billetes y aumentó en los primeros quince años de este siglo la moneda circulante en 33.000 por ciento. Los billetes de bolívares ya solo sirvieron para hacer artesanías y, lo peor, para que un salario mínimo no alcanzará ni para comprar tres días de pan.