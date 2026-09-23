¿Camino despejado para el Gobierno con presupuesto de 2027? Así avanza acuerdo en el Congreso

El presupuesto tiene todo para aprobarse. Así lo dijeron congresistas en las comisiones económicas conjuntas.
Y es que pese a que al inicio de la semana algunos señalaron que no iban a firmar la ponencia del presupuesto luego de que el gobierno rechazara las más de 600 proposiciones que pedían modificaciones, lo cierto es que este medio conoció que varios congresistas llegaron a un acuerdo para firmar la ponencia.
“Este presupuesto de 2027 va a ser aprobado porque tiene palabras que nos agradan a los congresistas: verdad, sinceridad en las cifras, responsabilidad”, dijo el coordinador ponente del proyecto, Cristián Garcés, durante la sesión de las comisiones económicas conjuntas.
Agregó: “No podemos tener un país que tiene una inversión de su presupuesto apenas del 14%. ¿Quién no quiere más inversión? Todos aquí queremos más inversión, empezando por el Gobierno. Pero llevamos varios años con situaciones que vamos ahora a precisar”.
En entrevista con EL COLOMBIANO, el congresista del Centro Democrático dijo que, de todas formas, insistirá en una nueva proposición de $10 billones de pesos de recorte en funcionamiento para que vayan a la reconstrucción por el terremoto.
Pero indicó que el Gobierno ha comenzado a precisar cuáles serán las fuentes de financiación para la tarea que quedó tras el temblor del 10 de agosto. Entre ellas están $2,2 billones que estarían en el Fondo Milagro, recursos provenientes de los decretos de emergencia, $1,1 billones del Banco Mundial y el traslado de recursos que no hayan sido comprometidos.