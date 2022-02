“Ojalá que estas áreas que logran estatus de patrimonio –bien sea nacional o un patrimonio inmaterial de la humabidad–, puedan conservarse como son. Yo he dicho muy claramente que en Chocó se requiere un puerto para el país, sobre todo cuando Colombia está llamado a convertirse en una potencia de transporte y logística. En Tribugá es impensable un puerto y ahí hay una relación ecosistémica que no se debe romper”.

¿Cómo conquistar ese voto de los indecisos?

“Con propuestas muy concretas. Colombia es un país de enormes injusticias, por eso nosotros estamos haciendo propuestas de rectificación y de profundas transformaciones, porque el país también tiene grandes potencialidades y una de ellas es que puede convertirse en una potencia ambiental, natural y climática, que pueda basar su desarrollo en sus activos naturales y culturales en todo un contexto de sostenibilidad.

Allí hay una oportunidad de crear nuevos mercados y cadenas de valor. El crecimiento tiene que ser significativo, pero integrar a las poblaciones que se han quedado por fuera de los circuitos de la sociedad”.

¿Juan Manuel Santos lo apoya en su candidatura?

“No, yo lo respeto mucho, pero esta es una candidatura independiente. Nosotros invitamos a pastranistas, santistas, gaviristas, uribistas, en fin, yo hice parte de lo que llamamos el Gobierno de la Paz pero yo tengo mis propios planteamientos frente al país. Esta no es una candidatura ni santista ni uribista ni petrista”.

Usted duró un día y medio en la Centro Esperanza, ¿no cree que estos planteamientos le harían falta a esa coalición?

“Yo creo que le hacen falta al país. Sin embargo, eso ya es asunto del pasado, pero lo que sucedió en la Centro Esperanza es que no me sentí bienvenido, porque cuando se planteó mi candidatura y se hizo conocer en la coalición, empezó una discusión sobre el número de candidatos y candidatas, que les parecía que era mucho y yo sentí que no había espacio para eso. Es un reflejo de algo que yo he venido plantendo y es que en el sector político al país le falta mucho para ser incluyente. Usted mencionaba el caso de Francia Márquez y si revisa su caso, tengo entendido que se le incumplió la palabra de tener representación en ciertos niveles en el Senado de la República. Además, también demuestra que, al menos en el sector político, todavía lo que dice la Constitución de que Colombia es un país pluriétnico. multicultural y no centralizado, no está plasmado realmente”