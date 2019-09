Puja por la Alcaldía, más cantidad que emociones

Bedoya considera que la conexión con la gente aún no se da por la diversificación de candidatos. “Como el debate no es candente en este momento, no hay polarización y la gente se apasiona menos. Como hay candidatos tan similares, los ánimos están calmados y el voto de opinión fragmentado”, como un rompecabezas que no encaja.

Para Miguel Silva , politólogo y docente de la Universidad Nacional, “no lo han logrado porque hay un gran desconocimiento debido a que no tienen un gran liderazgo. Algunos cuentan con trayectoria en la administración pública, pero no han sido suficientemente visibles”.

Víctor Correa

Polo Democrático

El número de candidatos no le quita altura a la campaña, lo hace la ausencia de debate público. También la idea de que ya hay ganadores tan temprano y la pobreza argumentativa de algunos. Falta conexión con la gente porque la sociedad colombiana construyó la identidad política desde el caudillismo y es difícil identificar a un candidato con ese perfil. Tenemos al hijo de uno, que no es lo mismo.

Jesús Aníbal Echeverri

Partido de la U

En los debates no se ha profundizado en vivienda, niñez y jóvenes. Yo tengo siete líneas muy gruesas para gerenciar esta ciudad. La lista de candidatos se va a ir depurando, algunos tenemos posibilidades mayores y otros se tendrán que reordenar. Jesús Aníbal sí se ha conectado con la ciudadanía, ahí están las encuestas. Cuando salgo a los recorridos me reciben con aprecio y cariño.

Santiago Gómez

Seguimos Contando con Vos

Creo que es una campaña igual a todas, apenas está empezado y es normal que, en la medida que se acerca el día de elecciones, vaya teniendo más la atención de la ciudadanía. No podría decir que son muchos o pocos candidatos, a mí me parece bien que muchas personas participen. No hay grandes debates, porque los medios de comunicación no han propiciado los espacios.

César Hernández

Medellín Evoluciona

Si en algún momento ha tenido “altura” la contienda por la Alcaldía de Medellín es este, justamente, por el número de candidatos. Hay un cambio generacional en las posiciones de poder. Somos candidatos parejos y con bajo reconocimiento. Sin embargo, con experiencia en el sector público y con la preparación académica que, finalmente, es lo que nos da la legitimidad para competir.

Jairo Herrán

Colombia Humana - UP

A la actual campaña le falta profundidad. La proliferación de candidatos es por el surgimiento de nuevas fuerzas políticas que pretenden posicionarse. En general, puede decirse que a los candidatos les falta contundencia argumentativa, mayor convicción y un mejor sentido crítico con lo que es y ha sido la ciudad. También a algunos les falta mucho carisma en su relacionamiento con las personas.

Daniel Quintero

Independientes

Creo que la altura de la contienda no se define por el número de candidatos sino por la calidad de los mismos. A pesar de que son 15 candidatos, sólo hay unos cinco haciendo campaña realmente y presentaron programas serios de gobierno. Los debates importantes vendrán en octubre. Yo observo una ola de cambio creciendo, y estoy seguro que se va a manifestar en estas elecciones.

Jesús Ramírez

Partido Mais

Me he quejado amargamente de la ausencia de debate. Resulta extraño que a pesar de lo disruptivo y polémico de algunas propuestas, el debate no se siente. Las causas no son del todo atribuibles al elevado número de candidatos, sino a fenómenos como el monopolio de los medios de comunicación. Que dejen de estar repartiendo volanticos y “mirando a los ojos” y que debatan más.

Alfredo Ramos

Centro Democrático

Nosotros estamos muy contentos, creciendo todos los días, trabajando en las calles. Siento una gran energía. No sé si las demás campañas no están conectando con el ciudadano, la de nosotros es en las calles, en los barrios y en las empresas. Debatimos todos los días y a todas las horas, hay medios que citan con dos días de anticipación y uno ya tiene agenda con las comunidades en los barrios.

Beatriz Rave

Partido Alianza Verde

La altura de la campaña no está definida por el número de candidatos; falta más debate y que nos dejen presentar de manera equitativa nuestras propuestas, para eso es muy importante que todos los medios de comunicación abran los espacios adecuados. Tantos candidatos puede ser una expresión de la insatisfacción de muchos sectores de Medellín frente al actual gobierno.

Juan David Valderrama

Todos Juntos

Le falta mucha altura a la contienda, ha sido una campaña sin muchos debates estructurales, de fondo, en el que hablemos de principios y ética. Ha sido una campaña muy fría, muchos candidatos y eso dispersa la opinión, la gente se confunde. También muchos partidos dando avales, solo por participar, sin vocación de poder ni tener una propuesta para la ciudad seria.

Juan Carlos Vélez

Medellín Avanza

Esta campaña es muy diferente a la de hace cuatro años, yo siento que aún no arranca. Hace cuatro años a principios de julio la campaña ya estaba en su efervescencia y calor. Esta no se siente, dice la gente. Estamos recorriendo la ciudad. La proliferación de candidatos se debe a que los partidos han repartido avales a diestra y siniestra, sin revisar quiénes son las personas elegidas.



Jorge Gutiérrez

No respondió



Gemma Mejía

No respondió



Luis Guillermo Hoyos

No respondió